Верховная Рада хочет изменить правила отсрочки студентов, которые старше 25 лет

Студенты на учебе. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине готовятся к изменениям в правилах предоставления отсрочек от мобилизации для студентов. Резко увеличилось количество тех, кто в возрасте 35-40 лет заявляет, что потерял диплом и пытается идти на учебу.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец заявил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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Винницкий заявил, что сейчас стало больше людей, которые в возрасте 35-40 лет имея диплом, который был получен до появления единого электронного реестра, заявляет, что потеряли документ.

"После этого такие люди без экзаменов поступают в профессионально-технические заведения - потому что там не нужно сдавать НМТ - и таким образом получают право на отсрочку", — пояснил Винницкий.

Законопроектом предлагается установить ограничения: лица, которые учатся в системе профессионального или профессионального предвысшего образования и которым больше 25 лет, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

"Это будет касаться именно совершеннолетних мужчин, которые уже имеют предыдущее образование, но пытаются использовать систему профтеха для избежания призыва", — добавил Винницкий.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два вида документов нужны для оформления отсрочки от обучения.

Добавим, мы сообщали о том, как долго действует справка ЕГЭБО для оформления отсрочки студентов.