Рядовому записали ВУС начальника: надо идти в ТЦК

Приложение "Резерв+", где указывается военно-учетная специальность.

Военно-учетная специальность должна быть указана в каждом военно-учетном документе. Если эта специальность не соответствует реальному положению вещей, особенно когда у рядового указана специальность, которая может быть присвоена только представителю командного состава ВСУ, он должен исправить эту ошибку. Для этого нужно посетить ТЦК и оставить заявление с требованием уточнения данных.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-учетная специальность в документах

Каждый гражданин Украины, который состоит на воинском учете, должен иметь военно-учетный документ. После изменений в законодательстве, принятых в конце 2025 года, главным документом стало электронное приложение "Резерв+".

В военно-учетном документе указывается вся необходимая для эффективной мобилизации информация о гражданине. Это, в частности, и военно-учетная специальность.

К юристам обратился военнообязанный гражданин. Он рассказал, что обнаружил у себя в "Резерв+" неправильную военно-учетную специальность.

Заявление и визит в ТЦК

При этом, отметил гражданин, специальность эта относится к командному составу ("начальник тактической системы радиоразведки и пеленгования"), тогда как сам военнообязанный имеет звание рядового и не может иметь такую специальность в принципе. Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

Юристы отметили, комментируя эту ситуацию, что военнообязанный должен инициировать исправление этой ошибки. Юрист Владислав Дерий отметил: "Если ТЦК неправомерно указали другую ВУС, то Вам нужно лично или по емейл, или заказным письмом с описью вложенного направить в ТЦК заявление с требованием внести информацию о верной ВУС в Реестр "Оберіг".

Дерий также добавил: "К заявлению нужно прикрепить копию бумажного ВУД, которая подтверждает Вашу ВУС. Если в течение 5 рабочих дней изменения не будут внесены, Вы сможет обжаловать такое бездействие ТЦК".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, исчезнет ли бронь у гражданина, который имеет устаревшую военную специальность.

Если военно-учетная специальность гражданина устарела, это никоим образом не может повлиять на действие бронирования. Но, вместе с тем, у такого гражданина могут возникнуть определенные проблемы с военным учетом, ему придется посетить ТЦК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, могут ли изменить военно-учетную специальность мобилизованному гражданину на БОВП.

Юристы объяснили, что именно учебный центр является тем этапом, после окончания которого военно-учетная специальность может быть изменена. Все зависит от того, какой именно курс подготовки пройдет военнослужащий в УЦ.