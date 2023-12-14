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Еще одной категории украинцев предоставят отсрочку от мобилизации — о ком речь

14 декабря 2023 18:23
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — новой категории мужчин хотят предоставить отсрочку
Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В Украине уже почти два года продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. В настоящее время Верховная Рада серьезно взялась за усовершенствование процессов мобилизации и прохождения военной службы, работая над крупным законопроектом. Так, известно, что один из пунктов, который будет включен в документ, будет предоставлять отсрочку от призыва на военную службу еще одной категории военнообязанных мужчин.

Об этом сообщила народная депутатка от партии "Слуги народа" Марьяна Безуглая в соцсети Facebook.

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Так, по словам депутата, отсрочку от прохождения военной службы планируют ввести для лиц с третьей группой инвалидности.

Таким образом, именно эту категорию граждан смогут призвать исключительно по добровольному согласию. Также военнослужащие, имеющие инвалидность третьей группы, смогут уволиться из рядов ВСУ по собственному желанию.

"О лицах, имеющих третью группу инвалидности: добавляем для них отсрочку и право на увольнение в законопроект о рекрутинге, мобилизации и прохождении службы. То есть такое лицо смогут призвать только добровольно и можно будет уволиться по желанию", — заявила Безуглая.

 

Мобилизация в Украине - новой категории мужчин хотят предоставить отсрочку
Военнообязанный обновляет данные в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЖОТЦК и СП

Какие нормы в отношении лиц с третьей группой инвалидности действуют сейчас

Согласно ст. 23 ЗУ  О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву, а следовательно, имеют отсрочку от мобилизации лица, признанные инвалидами.

В то же время в данной статье закона не указывается группа инвалидности, обладающая таким правом. Поэтому на практике лица с третьей группой инвалидности, которые признаны ВВК ограниченно пригодными, могут попасть в армию (в соответствии с Приложением №1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402). Тем не менее их не смогут отправить служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях.

Чтобы доказать свое право на отсрочку, военнообязанный должен подать заявление в произвольной форме на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой о предоставлении отсрочки на основании ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" добавив к ней нотариально заверенную копию справки к акту осмотра МСЭК (форма первичной учетной документации № 157-1/о).

Что касается военнослужащих, получивших статус человека с инвалидностью, то согласно ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", сам факт установления инвалидности не является основанием для увольнения с военной службы.

Основанием для увольнения есть только постановление ВВК о признании непригодным с исключением из военного учета. Даже при наличии инвалидности ВВК может признать военнослужащего ограничено пригодным.

Вывод "ограниченно пригодный к военной службе" не гарантирует, что военнослужащего не вернут на фронт. Вынося такое постановление, ВВК в индивидуальном порядке указывает, какие виды службы и работы противопоказаны.

Комиссия должна учитывать военную специальность, занимаемую должность и возраст. При направлении в зону боевых действий должны учитываться рекомендации, изложенные в постановлении.

Ранее мы сообщали, с какими заболеваниями мужчин могут забрать в ВСУ.

Напомним, мы писали, что в Украине право на отсрочку от мобилизации предоставили работникам ГСЧС.

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