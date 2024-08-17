Право на отсрочку могут предоставить еще одной категории украинцев — законопроект

Мужчины призывного возраста в ТЦК и СП. Фото: АрміяInform

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются. В этот период военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают на военную службу. В то же время законом определены категории граждан, имеющих право на отсрочку. А освободить от мобилизации хотят еще одну категорию.

Читайте также:

В Верховной Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №11391. Если его примут, то он внесет изменения в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко.

Так, известно, что этот документ предусматривает отсрочку от мобилизации для неполнородных братьев и сестер погибших или пропавших без вести военнослужащих.

"Этот законопроект разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях", — говорится в сообщении нардепа.

Также Федиенко добавил, что Вскоре комитет должен рассмотреть соответствующие изменения.

Ранее мы сообщали, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Напомним, мы писали, на какой срок может предоставляться отсрочка от мобилизации из-за перелома конечностей или пальцев.

Также мы информировали, что некоторые работники образования имеют право оформить отсрочку, но должны быть соблюдены несколько условий.