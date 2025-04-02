Повестка на почте — в ТЦК объяснили, что грозит мужчинам, которые ее не заберут

Оповещение о повестке на почте. Фото: suspilne.media/chernihiv

В Украине военнообязанные граждане могут получить повестку от ТЦК и СП через "Укрпошту". Рекомендованное письмо от территориального центра необходимо забрать из отделения почты в течение трех дней.

Что будет, если военнообязанный проигнорирует повестку на почте и не заберет ее, рассказал заместитель начальника Запорожского областного ТЦК и СП по мобилизационно-оборонной работе полковник Андрей Якунин.

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Военнообязанные мужчины могут найти в почтовом ящике сообщение о поступлении заказного письма от ТЦК и СП. По этому сообщению необходимо прийти в свое отделение "Укрпошти" и забрать письмо с повесткой. На это у лица есть три дня.

Повестка от ТЦК "Укрпоштой". Фото: google.com

Если в течение этого срока не забрать письмо, оно будет отправлено обратно в территориальный центр. В ТЦК призывают не игнорировать такие повестки, поскольку их невыполнение может иметь серьезные последствия.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года, повестка, отправленная по почте, считается врученной даже если лицо не забрало документ с почты. Такого военнообязанного ТЦК может объявить в розыск.

"Если военнообязанный отказывается получать и не прибывает по такому сообщению, он попадает в соответствующий розыск", — отметил Андрей Якунин.

В дальнейшем лицо привлекут к административной ответственности за нарушение закона о мобилизации. За это грозит штраф в размере от 17 до 25, 5 тыс. грн.

Ранее мы писали, получится ли обжаловать штраф, если "Укрпошта" не сообщила о повестке.

Напомним, мы рассказывали, имеет ли право "Укрпошта" оповещать гражданина о повестке через Viber.

Также мы сообщали, могут ли работники ТЦК вручить повестку военнообязанному через его родственников.