Что будет, если прийти по повестке с опозданием — нюансы законодательства

Мужчина пришел в помещение военкомата. Иллюстративное фото: Одесский областной ТЦК СП

В Украине продолжается общая мобилизация, которая обязывает мужчин, получивших повестки, явиться в ТЦК в четко установленные сроки — 24 часа. Но не всегда удается соблюдать эти термины.

Что будет, если прийти по повестке с опозданием — проинформирует РБК-Украина.

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Интересные нюансы законодательства

Заметим, что неявка по повестке может трактоваться как ее игнорирование, что несет административную и уголовную ответственность.

Вручение повесток регулируется Законом Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и Постановлением Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов".

Согласно пункту 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", граждане при мобилизации обязаны прибыть по вызову в ТЦК СП для уточнения учетных данных и определения их назначения на особый период.

Опоздание по наличию факта посещения ТЦК в ближайшее время не является правонарушением.

Если военнообязанный посетит ТЦК с опозданием на несколько дней, ответственности не будет, потому что в его действиях отсутствует игнорирование вызова и уклонения. Ответственность наступает за полное игнорирование требований законодательства.

За неявку и уклонение предусмотрена административная и уголовная ответственность. Административная ответственность предусмотрена статьей 210-1 КУоАП ("Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации").

Отмечается, что неявка по повестке в военкомат для уточнения данных несет за собой штраф до 3400 гривен. Повторная неявка – штраф до 5100 гривен.

Согласно ст. 337 УКУ, если военнообязанный или призывник был проинформирован о необходимости явиться в ТЦК во время телефонного разговора, при наличии доказательств вызова, оформленных в надлежащем процессуальном порядке, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа 5100-8500 гривен или исправительных работ сроком до одного года.

Напомним, ранее в ВСУ ответили на то, как снижение призывного возраста повлияет на ход войны в Украине. Также украинские адвокаты ответили на вопрос, вправе ли полиция задерживать по требованию ТЦК.