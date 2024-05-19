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Что будет с ограниченно пригодными — с какими болезнями мобилизуют по новому закону

19 мая 2024 07:24
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Отмена ограниченно пригодных – с какими болезнями мобилизуют
Прохождение ВВК. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Статус ограниченно подходящего в Украине отменили и теперь все мужчины должны появиться в ТЦК для обновления данных и прохождения ВВК. По новому закону есть таблички с болезнями, определяющими новый статус для мужчин.

Смогут ли ограниченно пригодных мобилизовать и на какие должности, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

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"В список болезней, который действует на сегодня, добавлено еще несколько индексных табличек. Они позволяют определить, данное лицо непригодно или пригодно определенным подразделениям. Например, тылового или документального обеспечения. Есть временно непригодные — это лица, получившие ранения или имеющие болезнь и на время лечения получившие такой статус", — сказала юрист.

Она добавила, что мужчинам следует взять с собой на прохождение ВВК все медицинские документы, которые у них есть относительно болезни. Там будут обращать внимание на динамику заболевания.

юрист Надежда Шуляк
Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, с 18 мая в действие вступит новый закон о мобилизации. Согласно ему, все мужчины со статусом "ограниченно пригодные" должны будут повторно пройти ВВК, к тому же обновили перечень болезней, с которыми могут мобилизовать в армию.

Как мы писали ранее, Верховная Рада Украины в апреле приняла законопроект о мобилизации, после чего документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу 18 мая и вносит изменения в правила отсрочки от мобилизации.

война
закон
мобилизация
повестки
ВВК

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