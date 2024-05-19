Отмена ограниченно пригодных – с какими болезнями мобилизуют

Прохождение ВВК. Фото: из открытых источников

Статус ограниченно подходящего в Украине отменили и теперь все мужчины должны появиться в ТЦК для обновления данных и прохождения ВВК. По новому закону есть таблички с болезнями, определяющими новый статус для мужчин.

Смогут ли ограниченно пригодных мобилизовать и на какие должности, Новини.LIVE рассказала юрист Надежда Шуляк.

Читайте также:

Статус ограниченно пригодного

"В список болезней, который действует на сегодня, добавлено еще несколько индексных табличек. Они позволяют определить, данное лицо непригодно или пригодно определенным подразделениям. Например, тылового или документального обеспечения. Есть временно непригодные — это лица, получившие ранения или имеющие болезнь и на время лечения получившие такой статус", — сказала юрист.

Она добавила, что мужчинам следует взять с собой на прохождение ВВК все медицинские документы, которые у них есть относительно болезни. Там будут обращать внимание на динамику заболевания.

Юристка Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Напомним, с 18 мая в действие вступит новый закон о мобилизации. Согласно ему, все мужчины со статусом "ограниченно пригодные" должны будут повторно пройти ВВК, к тому же обновили перечень болезней, с которыми могут мобилизовать в армию.

Как мы писали ранее, Верховная Рада Украины в апреле приняла законопроект о мобилизации, после чего документ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Закон вступит в силу 18 мая и вносит изменения в правила отсрочки от мобилизации.