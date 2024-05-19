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Що буде з обмежено придатними — з якими хворобами мобілізують за новим законом

19 травня 2024 07:24
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Скасування обмежено придатних - з якими хворобами мобілізують
Проходження ВЛК. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Статус обмежено придатного в Україні скасували, і тепер всі чоловіки мають з'явитися в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК. За новим законом, є таблички з хворобами, які визначатимуть новий статус для чоловіків. 

Чи зможуть обмежено придатних мобілізувати і на які посади, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк. 

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Статус обмежено придатного 

"До розкладу хвороб, який діє на сьогодні, в цілому додано ще кілька індексних табличок. Вони дозволяють визначити, ця особа є непридатна чи придатна для певних підрозділів. Наприклад, тилового чи документального забезпечення. Є тимчасово непридатні — це ті особи, які отримали поранення або мають хворобу і на час лікування мають такий статус", — сказала юристка. 

Вона додала, що чоловікам варто взяти з собою на проходження ВЛК всі медичні документи, які він має щодо своєї хвороби. Там будуть звертати увагу на динаміку хвороби. 

юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі чоловіки із статусом "обмежено придатний" повинні будуть повторно пройти ВЛК, до того ж оновили перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати до війська.

Як ми писали раніше, Верховна Рада України у квітні ухвалила законопроєкт про мобілізацію, після чого документ підписав Президент України Володимир Зеленський. Закон набуде чинності 18 травня та вносить зміни до правил надання відстрочки від мобілізації.

війна
закон
мобілізація
повістки
ВЛК

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