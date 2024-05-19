Скасування обмежено придатних - з якими хворобами мобілізують

Проходження ВЛК. Фото: з відкритих джерел

Статус обмежено придатного в Україні скасували, і тепер всі чоловіки мають з'явитися в ТЦК для оновлення даних і проходження ВЛК. За новим законом, є таблички з хворобами, які визначатимуть новий статус для чоловіків.

Чи зможуть обмежено придатних мобілізувати і на які посади, Новини.LIVE розповіла юристка Надія Шуляк.

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Статус обмежено придатного

"До розкладу хвороб, який діє на сьогодні, в цілому додано ще кілька індексних табличок. Вони дозволяють визначити, ця особа є непридатна чи придатна для певних підрозділів. Наприклад, тилового чи документального забезпечення. Є тимчасово непридатні — це ті особи, які отримали поранення або мають хворобу і на час лікування мають такий статус", — сказала юристка.

Вона додала, що чоловікам варто взяти з собою на проходження ВЛК всі медичні документи, які він має щодо своєї хвороби. Там будуть звертати увагу на динаміку хвороби.

Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, з 18 травня набуде чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним, всі чоловіки із статусом "обмежено придатний" повинні будуть повторно пройти ВЛК, до того ж оновили перелік хвороб, з якими можуть мобілізувати до війська.

Як ми писали раніше, Верховна Рада України у квітні ухвалила законопроєкт про мобілізацію, після чого документ підписав Президент України Володимир Зеленський. Закон набуде чинності 18 травня та вносить зміни до правил надання відстрочки від мобілізації.