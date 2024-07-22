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Что будет за потерю военного билета — правила и наказание 2024 года

22 июля 2024 18:40
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — как наказывают за потерю военного билета
Мужчина демонстрирует военный билет. Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Из-за полномасштабного вторжения россии в Украине все еще продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Это обязывает большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет стоять на военном учете и иметь военно-учетный документ, одним из которых является военный билет.

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За утрату военного билета в Украине предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Какая сумма штрафа в 2024 году и когда есть риск получить наказание, рассказываем далее в материале.

В каких случаях утрата военного билета приводит к наказанию

В первую очередь вам будет грозить штраф, если вы сами виноваты в порче своего документа. К примеру, небрежное хранение, повлекшее их утрату (ст. 211 КУоАП).

Поэтому каждый военнообязанный, военный или резервист обязан:

  • надежно хранить военный билет;
  • следить за своевременным и точным внесением в него изменений;
  • выполнять требования закона о воинской обязанности и военной службе.

Когда можно повторно получить военный билет без наказания

Военный билет может быть выдан повторно в следующих случаях:

  • непригодность документа для дальнейшего использования;
  • уничтожение документа в результате стихийного бедствия;
  • потеря или похищение военного билета;
  • смена фамилии, имени или отчества.

 

Когда можно повторно получить военный билет без наказания
Человек, держащий в руках военный билет. Фото: depositphotos.com

Ответственность за утрату военного билета в 2024 году

К гражданину может быть применен штраф по статье 211 КУоАП:

  • от 510 до 850 грн — за первую потерю документа;
  • от 850 до 1700 грн — за повторное нарушение.

Следует добавить, если вы не восстановите своевременно билет, это также будет считаться нарушением правил военного учета. В этом случае может грозить ст. 210 КУоАП о нарушении правил военного учета. Это уже влечет наложение штрафа от 17000 до 25500 грн.

Ранее мы сообщали, необходимо ли мужчинам заменить старый военный билет на новый электронный.

Напомним, мы писали, военнообязанные, несвоевременно обновившие военно-учетные данные, смогут увидеть штраф в приложении "Дія".

Также мы информировали, что украинские мужчины не могут сделать без военного билета.

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