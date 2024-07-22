Мобілізація в Україні 2024 — як карають за втрату військового квитка

Чоловік демонструє військовий квиток. Фото: Новини.LIVE

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні все ще тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Це зокрема зобов'язує більшість чоловіків віком від 18 до 60 років стояти на військовому обліку та мати військово-обліковий документ, одним з яких є військовий квиток.

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За втрату військового квитка в Україні передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Яка сума штрафу 2024 року та коли є ризик отримати покарання, розповідаємо далі в матеріалі.

У яких випадках втрата військового квитка призводить до покарання

У першу чергу, вам загрожуватиме штраф, якщо ви самі винні у зіпсуванні свого документа. До прикладу, недбале зберігання, яке спричинило їхню втрату (ст. 211 КУпАП).

Тому кожен військовозобов'язаний, військовий чи резервіст має обов'язок:

надійно зберігати військовий квиток;

стежити за своєчасним та точним внесенням до нього змін;

виконувати вимоги закону про військовий обов'язок та військову службу.

Коли можна повторно отримати військовий квиток без покарання

Військовий квиток може бути виданий повторно у наступних випадках:

непридатність документа для подальшого використання;

знищення документа внаслідок стихійного лиха;

втрата або викрадення військового квитка;

зміна прізвища, імені чи по батькові.

Чоловік тримає у руках військовий квиток. Фото: depositphotos.com

Відповідальність за втрату військового квитка 2024 року

До громадянина може бути застосовано штраф за статтею 211 КУпАП:

від 510 до 850 грн — за першу втрату документа;

від 850 до 1700 грн — за повторне порушення.

Варто додати, якщо ви не відновите вчасно квиток, це також буде вважатися порушенням правил військового обліку. У такому разі може загрожувати ст. 210 КУпАП щодо порушення правил військового обліку. Це вже тягне за собою накладення штрафу від 17000 до 25500 грн.

Раніше ми повідомляли, чи необхідно чоловікам замінити старий військовий квиток на новий електронний.

Нагадаємо, ми писали, військовозобов'язані, які невчасно оновили військово-облікові дані, зможуть побачити штраф у застосунку "Дія".

Також ми інформували, що українські чоловіки не можуть зробити без військового квитка.