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Что ждет добровольцев после заключения первого контракта — адвокат предупредил

20 июня 2024 09:33
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Контракт с ВСУ — что новый закон меняет для добровольцев
Военнообязанный в Одессе подписывает контракт с ВСУ. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Как известно, в мае вступил в силу новый закон о мобилизации, изменяющий процессы призыва на военную службу и ведение военного учета. Правила становятся более строгими. В то же время вводятся определенные нормы, касающиеся добровольцев, готовых подписать контракт с ВСУ.

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Что ждет таких лиц после заключения первого контракта, рассказал адвокат Ярослав Жукровский, пишет "Суспільне. Львів".

Как подчеркнул правозащитник, новый мобилизационный закон 3633-IX имеет не только карательную, но и поощрительную составляющую.

Так, прежде всего те граждане Украины, которые самостоятельно придут в ТЦК и СП, будут иметь возможность отсрочить свою мобилизацию на месяц-полтора.

"Это такой бонус от государства, чтобы человек имел возможность завершить свои дела", — объяснил адвокат.

Также, когда военнообязанное лицо будет заключать свой первый контракт, ему предоставят возможность получить 150 тыс. грн на покупку транспортного средства и погашение первого взноса ипотечного кредита. Однако в этом случае есть важный нюанс — первый контракт заключается на пять лет.

 

Ранее мы писали, кто может уволиться из рядов ВСУ после года службы.

Напомним, мы информировали, когда мужчин до 25 лет могут призвать в ряды ВСУ.

Также мы сообщали, может ли жена пойти служить в ВСУ вместе с мужем.

ВСУ
мобилизация
военнообязанные
добровольцы
контракт

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