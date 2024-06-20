Контракт с ВСУ — что новый закон меняет для добровольцев

Военнообязанный в Одессе подписывает контракт с ВСУ. Фото: armyinform.com.ua

Как известно, в мае вступил в силу новый закон о мобилизации, изменяющий процессы призыва на военную службу и ведение военного учета. Правила становятся более строгими. В то же время вводятся определенные нормы, касающиеся добровольцев, готовых подписать контракт с ВСУ.

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Что ждет таких лиц после заключения первого контракта, рассказал адвокат Ярослав Жукровский, пишет "Суспільне. Львів".

Как подчеркнул правозащитник, новый мобилизационный закон № 3633-IX имеет не только карательную, но и поощрительную составляющую.

Так, прежде всего те граждане Украины, которые самостоятельно придут в ТЦК и СП, будут иметь возможность отсрочить свою мобилизацию на месяц-полтора.

"Это такой бонус от государства, чтобы человек имел возможность завершить свои дела", — объяснил адвокат.

Также, когда военнообязанное лицо будет заключать свой первый контракт, ему предоставят возможность получить 150 тыс. грн на покупку транспортного средства и погашение первого взноса ипотечного кредита. Однако в этом случае есть важный нюанс — первый контракт заключается на пять лет.

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