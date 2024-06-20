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Що чекає на добровольців після укладання першого контракту — адвокат попередив

20 червня 2024 09:33
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Любомир Кучер
Редактор
Контракт із ЗСУ — що новий закон змінює для добровольців
Військовозобов'язаний в Одесі підписує контракт із ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Як відомо, у травні набув чинності новий закон про мобілізацію, який змінює процеси призову на військову службу та ведення військового обліку. Правила стають більш суворими. Та водночас вводяться певні норми, які стосуються добровольців, готових підписати контракт із ЗСУ. 

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Що чекає на таких осіб після укладання першого контракту, розповів адвокат Ярослав Жукровськийпише "Суспільне. Львів".

Як підкреслив правозахисник, новий мобілізаційний закон 3633-IX має не тільки каральний, але й заохочувальний складник. 

Так, перш за все, ті громадяни України, які самостійно прийдуть до ТЦК та СП, матимуть можливість відтермінувати свою мобілізацію на місяць-півтора.  

 

"Це такий бонус від держави, щоб людина мала можливість завершити свої справи", — пояснив адвокат.

Також, коли військовозобов’язана особа укладатиме свій перший контракт, їй нададуть можливість отримати 150 тис. грн на купівлю транспортного засобу та погашення першого внеску іпотечного кредиту. Проте, у цьому випадку є важливий нюанс — перший контракт укладається на п’ять років.

 

Раніше ми писали, хто може звільнитися з лав ЗСУ після року служби.

Нагадаємо, ми інформували, коли чоловіків до 25 років можуть призвати до лав ЗСУ. 

Також ми повідомляли, чи може дружина піти служити у ЗСУ разом з чоловіком.

ЗСУ
мобілізація
військовозобов'язані
добровольці
контракт

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