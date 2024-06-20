Контракт із ЗСУ — що новий закон змінює для добровольців

Військовозобов'язаний в Одесі підписує контракт із ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

Як відомо, у травні набув чинності новий закон про мобілізацію, який змінює процеси призову на військову службу та ведення військового обліку. Правила стають більш суворими. Та водночас вводяться певні норми, які стосуються добровольців, готових підписати контракт із ЗСУ.

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Як підкреслив правозахисник, новий мобілізаційний закон № 3633-IX має не тільки каральний, але й заохочувальний складник.

Так, перш за все, ті громадяни України, які самостійно прийдуть до ТЦК та СП, матимуть можливість відтермінувати свою мобілізацію на місяць-півтора.

"Це такий бонус від держави, щоб людина мала можливість завершити свої справи", — пояснив адвокат.

Також, коли військовозобов’язана особа укладатиме свій перший контракт, їй нададуть можливість отримати 150 тис. грн на купівлю транспортного засобу та погашення першого внеску іпотечного кредиту. Проте, у цьому випадку є важливий нюанс — перший контракт укладається на п’ять років.

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