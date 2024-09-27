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Что ждет украинцев, не получивших повестку по почте — адвокат объяснила

27 сентября 2024 18:50
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Повестка по почте в Украине — что ожидает тех, кто не получил документ через Укрпочту
Повестка по почте в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине произошло существенное изменение в процессе мобилизации — теперь повестки военнообязанным гражданам присылают через "Укрпочту". Пока что процедура не отлажена, а у украинцев возникает немало вопросов по правилам получения документа.

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О важных нюансах и о том, к чему готовиться мужчинам, которые не получили повестку по почте, рассказала адвокат юридической компании "Рияко и Партнеры" Екатерина Анищенко в интервью " РБК-Украина ".

Процедура вручения повестки через "Укрпочту" - что известно

По словам правозащитницы, повестку по почте будут отправлять заказным письмом по последнему известному адресу регистрации или месту жительства военнообязанного, который он отметил при обновлении военно-учетных данных.

Человек должен получить сообщение от "Укрпочты" о поступлении заказного письма. Если это повестка, ее необходимо подписать, а затем эта информация будет передана в ТЦК.

 

Процедура вручения повестки через "Укрпочту" - что известно
Получение повестки по почте. Фото: google.com

Повестки могут поступать с задержкой – как это повлияет на граждан

В ТЦК подчеркнули, что повестки будут посылать заранее — с резервом в 15 дней, чтобы у военнообязанных было время на получение и подготовку.

Потом, как отметила Екатерина Анищенко, из-за того, что процедура новая и еще не налажена как следует, могут возникать следующие проблемы:

  • повестка поступила с задержкой;
  • лицо вовремя не узнало о письме из-за отсутствия актуальных контактных данных;
  • "Укрпочта" вовремя не доставила уведомление о повестке из-за недостаточного количества работников.

Но законом определено, если человек не получил или не забрал письмо, почта должна сделать отметку об отсутствии адресата или отказе от получения. Это уже будет считаться надлежащим сообщением , и ТЦК может инициировать юридические последствия, такие как запрет на управление транспортом или штрафные санкции.

Какие последствия неполучения повестки

В случае неполучения повестки лицо может узнать о мобилизации через арест банковских счетов, списание средств в пользу государства или сообщение от банка. Такие ситуации происходят все чаще и военнообязанные могут столкнуться с санкциями, даже не подозревая об этом.

Проживание по другому адресу может также усложнить процесс. Если лицо не сообщило об изменении места жительства, его могут привлечь к ответственности за это. Но если данные были обновлены, а повестку все равно отправили в старый адрес, есть основания для судебного обжалования.

В случае, если все требования выполнены, а человек сознательно не явился в ТЦК, правовая помощь может оказаться неэффективной.

 

Раньше мы писали, кто из украинцев точно не получит повестку по почте.

Напомним, мы рассказывали, кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь.

Также мы информировали, кто сможет оформить отсрочку от мобилизации в октябре 2024 года и каких изменений следует ожидать.

Укрпошта почта мобилизация повестки военнообязанные

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