Повістка поштою в Україні — що очікує на тих, хто не отримав документ через Укрпошту

Отримання повістки поштою в Україні. Колаж: Новини.LIVE

В Україні відбулася суттєва зміна в процесі мобілізації — відтепер повістки військовозобов'язаним громадянам надсилають через "Укрпошту". Поки що процедура не налагоджена, а в українців виникає чимало питань щодо правил отримання документа.

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Про важливі нюанси та про те, до чого готуватися чоловікам, які не отримали повістку поштою, розповіла адвокатка юридичної компанії "Ріяко і Партнери" Катерина Аніщенко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Процедура вручення повістки через "Укрпошту" — що відомо

За словами правозахисниці, повістку поштою надсилатимуть рекомендованим листом за останньою відомою адресою реєстрації або місця проживання військовозобов'язаного, яку він зазначив при оновленні військово-облікових даних.

Людина має отримати повідомлення від "Укрпошти" про надходження рекомендованого листа. Якщо це повістка, її необхідно підписати, а після ця інформація буде передана до ТЦК.

Отримання повістки поштою. Фото: google.com

Повістки можуть надходити із затримкою — як це вплине на громадян

У ТЦК наголосили, що повістки надсилатимуть заздалегідь — з резервом у 15 днів, щоб у військовозобов'язаних осіб був час на отримання та підготовку.

Проте, як зауважила Катерина Аніщенко, через те, що процедура нова та ще неналагоджена як слід, можуть виникати такі проблеми:

повістка надійшла із затримкою;

особа вчасно не дізналася про листа через відсутність актуальних контактних даних;

особа не отримала повістку через проживання за іншою адресою (це може статися, якщо громадянин не оновив дані або вказав не вірну адресу проживання при оновленні);

"Укрпошта" вчасно не доставила повідомлення про повістку через недостатню кількість працівників.

Але законом визначено, якщо людина не отримала або не забрала листа, пошта має зробити відмітку про відсутність адресата або відмову від отримання. Це вже вважатиметься належним повідомленням, і ТЦК може ініціювати юридичні наслідки, такі як заборона керування транспортом або штрафні санкції.

Які наслідки неотримання повістки

Як пояснила адвокатка, у разі неотримання повістки, військовозобов'язані можуть зіткнутися з санкціями, навіть не підозрюючи про це. Так, особа може дізнатися про мобілізацію через:

арешт банківських рахунків;

списання коштів на користь держави;

повідомлення від банку.

У разі, якщо всі вимоги виконані, а людина свідомо не з'явилася до ТЦК, правова допомога може виявитися неефективною. Але якщо дані було оновлено, а повістку все одно відправили на стару адресу, є підстави для судового оскарження.

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