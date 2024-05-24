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Что для военного значит статус "в розыске" и как действовать — заявление Минобороны

24 мая 2024 23:14
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Что делать военному, если он внезапно оказался в розыске в Резерв+
Военные в приложении Резерв+. Коллаж: Новини.LIVE
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине заработало приложение "Резерв+", которое предназначено для обновления военно-учетных данных. В приложении можно узнать, находится ли гражданин в розыске из-за нарушения военного учета.

Что нужно знать военнослужащему и как следует действовать, если он внезапно оказался в розыске в реестре Оберіг в приложении "Резерв+", пояснила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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В ведомстве заявили, что в настоящее время приложение работает в тестовом режиме. Соответственно военный может оказаться в розыске из-за ошибок в результате человеческого фактора. К примеру, если ТЦК и СП не обновили данные, когда вы поступили на службу.

Поэтому военнослужащим не следует беспокоиться по этому поводу и не нужно предпринимать каких-либо действий. Но если есть желание, можно ускорить обновление информации о себе, обратившись в ТЦК и СП.

В министерстве подчеркнули, что команда приложения "Резерв+" налаживает взаимодействие с другими реестрами, чтобы все военнослужащие были исключены из учета.

 

Что делать военному, вдруг оказавшемуся в розыске в Резерв+
Разъяснение Министерства обороны Украины. Фото: Минобороны Украины

Ранее мы писали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через "Резерв+".

Напомним, мы сообщали, что делать, если данные в реестре "Оберіг" оказались неправильными.

Также мы информировали, сколько стоила разработка приложения "Резерв+" и кто профинансировал работу.

война
военные
военный учет
розыск
резерв
реестр Оберіг

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