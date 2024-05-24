Що робити військовому, який раптом опинився у розшуку в Резерв+

Військові у застосунку Резерв+. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запрацював застосунок "Резерв+", який призначений для оновлення військово-облікових даних. У додатку можна дізнатися, чи знаходиться громадянин у розшуку через порушення військового обліку.

Що треба знати військовослужбовцю та як слід діяти, якщо він раптово опинився у розшуку в реєстрі Оберіг у застосунку "Резерв+", пояснила пресслужба Міністерства оборони України.

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У відомстві заявили, що наразі застосунок працює у тестовому режимі. Відповідно військовий може опинитися у розшуку через помилки внаслідок людського фактора. До прикладу, якщо ТЦК та СП не оновив дані, коли ви вступили на службу.

Тож, військовослужбовцям не слід турбуватися з цього приводу й не треба вживати якихось дій. Але якщо є бажання можна прискорити оновлення інформації щодо себе, звернувшись до ТЦК та СП.

У міністерстві підкреслили, що команда застосунку "Резерв+" налагоджує взаємодії з іншими реєстрами, щоб усі військовослужбовці були виключені з обліку.

Роз'яснення від Міністерства оборони України. Фото: Міноборони України

Раніше ми писали, що у Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через Резерв+.

Нагадаємо, ми повідомляли, що робити, якщо дані у реєстрі Оберіг виявилися неправильними.

Також ми інформували, скільки коштувала розробка застосунку "Резерв+" та хто профінансував роботу.