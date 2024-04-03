Адвокат посоветовала, что сделать ограниченно пригодным перед повторным ВВК

Ограниченно пригодных повторно проверит ВВК. Фото: focus.ua

Владимир Зеленский подписал законопроект №10313, который отправит военнообязанных, признанных ограниченно пригодными, на повторное медицинское освидетельствование. Как это будет происходить и какие риски возникают?

Об этом на канале "Право ТВ" рассказала адвокат Жанна Грушко.

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"Сегодня уже есть реальный пример, когда указом президента устанавливались проверки выводов о непригодности, которые были вынесены ВВК во время действия военного положения. Уже наработана конкретная процедура, поэтому примерно понятно, как будут действовать ВВК и на этот раз", — отметила адвокат.

После досудебного расследования, по представлению правоохранительных органов, неправомерные выводы об ограниченной годности будут отменяться центральной ВВК. После этого военнообязанные будут направляться на прохождение повторного врачебного осмотра.

"Чем это может угрожать людям, реально имеющим ухудшенное состояние здоровья, у которых есть какие-то изъяны или диагнозы. Им нужно уже сейчас пройти обследование в учреждениях здравоохранения, зафиксировать все ухудшенные состояния, соответствующие диагнозы, а уже потом приходить на повторную ВВК обязательно с этими документами", — подчеркнула Жанна Грушко.

Раньше мы писали, с какими болезнями позвоночника не берут в армию. Также сообщалось, какие документы следует подготовить для службы в ВСУ по контракту.