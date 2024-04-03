Служба в ВСУ по контракту — какие документы следует заранее подготовить для ТЦК

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которой на военную службу призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 27 до 60 лет. В то же время граждане имеют право подписать контракт с ВСУ, найдя вакансию по своей специальности и выбрав должность.

Для прохождения службы в рядах ВСУ по контракту специалисты советуют заблаговременно подготовить полный пакет документов, которые необходимо подать в ТЦК и СП. Пишет ArmyInform.

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Список основных документов

Сначала можно подготовить ксерокопии стандартных документов, подаваемых в ТЦК и СП. К ним относятся:

паспорт гражданина Украины;

карточка налогоплательщика (справки о присвоении идентификационного номера);

свидетельство о рождении;

документ об образовании;

документ военного учета (военный билет или приписное свидетельство);

документ о браке или расторжении брака (при наличии);

документ о рождении ребенка/детей (при наличии);

справка о трудовой деятельности (копия трудовой книжки).

Особое внимание следует обратить именно на копию трудовой книжки, ведь ее следует заверить по прежнему месту работы. Сделать это можно одновременно с получением характеристики.

Военнообязанный в ТЦК и СП. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Также еще два документа следует сгенерировать онлайн в "Дія". Для этого в разделе "Сервисы" следует выбрать вкладку "Справки и выписки" и далее сгенерировать документы:

выписка о несудимости (извлечение из информативно-аналитической системы "Учет сведений о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости");

выписка о месте жительства (копия справки о регистрации места жительства).

Обязательны также:

две фотографии размером 9×12;

стандартный блок из восьми фотографий 3×4 (шесть из них приобщат к личному делу в ТЦК и СП, другие понадобятся для прохождения военно-врачебной комиссии).

Какие еще бумаги следует подготовить для ТЦК и СП

Когда мы разобрались с основным перечнем документов, можно переходить к тем, которые нуждаются в большем внимании и усилиях.

Характеристика (резюме) по предыдущему месту работы или обучения

Этот документ заключается в произвольной форме с обязательным приведением следующих сведений:

фамилия, имя и отчество лица, которому предоставляется характеристика (резюме);

название места работы или учебы;

время работы (обучение) на предприятии (фирме, учреждении, заведении и т.п.);

должность (должности), которые вы занимали во время работы;

профессиональный опыт, профессиональные знания, умения и навыки;

личные качества, влияющие на выполнение профессиональных должностных обязанностей и налаживание отношений в рабочем коллективе;

данные о премиях и наградах (выговорах или взысканиях), полученные за время работы (обучение).

За характеристикой следует заранее обратиться по месту работы или учебы, поскольку подготовка этого документа может занять время. Заверяется документ подписью руководителя (ответственного лица) и печатью по месту предварительной работы (обучение). Это следует сделать и с копией трудовой книжки, о которой упоминалось выше.

Рекомендательное письмо

Если вы знаете, в какой именно воинской части хотите проходить службу и у вас есть определенные договоренности по этому поводу, вам необходимо получить рекомендательное письмо командира той воинской части (называют также письменным согласием или согласованием от подразделения).

Как правило, получить письмо можно после соответствующего собеседования, если ваше образование, профессиональные знания и опыт отвечают требованиям для замещения имеющейся в части вакантной должности.

В таком документе обязательно должны быть данные о вашем образовании, предыдущем опыте работы, которые должны соответствовать требованиям к замещению вакантной должности, и информацию о службе в ВС Украины (в случае, если вы ее раньше проходили).

Этот документ крайне необходим, если вы серьезно настроены проходить службу в выбранном подразделении и по специальности.

Военнообязанный мужчина в ТЦК и СП. Фото: armyinform.com.ua

Автобиография

Автобиографию следует подготовить самостоятельно в двух вариантах — печатном и рукописном. Текст документа, конечно, в обоих случаях должен быть идентичным.

Заключается автобиография в произвольной форме, но с обязательным приведением следующих сведений:

полная фамилия, имя и отчество;

дата и место рождения;

полученное образование (начиная со школы) с указанием времени обучения в соответствующих учреждениях и/или времени их окончания;

предварительные места работы (при наличии) с указанием должности и срока пребывания на ней;

место регистрации проживания и (при необходимости) фактического пребывания;

контактный номер телефона;

информация о членах семьи (с указанием их полных фамилий, имен и отчеств, года рождения, места работы и должности (при наличии) и места жительства).

В конце автобиографии отмечается, привлекались ли вы или ваши близкие родственники к уголовной ответственности и состоят ли на учете в органах внутренних дел. Заверяется автобиография личной подписью с расшифровкой имени и фамилии.

Раньше мы писали, какие именно специалисты нужны украинской армии больше всего.

Напомним, мы сообщали, кто будет мобилизован в ряды ВСУ в первую очередь в апреле 2024 года.

Также мы информировали, как служба в ТРО отличается от контракта и мобилизации.