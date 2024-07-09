Оновлення військово-облікових даних, що робити знятим раніше з обліку

У ТЦК під час оновлення військово-облікових даних. Фото: facebook.com.ztotck

Після змін до військового законодавства на військовий облік повернули усіх громадян чоловічої статі, навіть тих, кого раніше зняли з військового обліку. Усі вони мають пройти процедуру оновлення військово-облікових даних через ТЦК, ЦНАП чи "Резерв+".

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Знятих з військового обліку — повернули

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, пов’язаний із запровадженим з 24 лютого 2022 року воєнним станом.

Навіть ті громадяни чоловічої статі, які згідно з попередніми законами були зняті з військового обліку — мають пройти процедуру оновлення військово-облікових даних, оскільки вони вважаються такими, що відновлені на обліку.

Де оновити дані

Оновити свої дані колишні зняті з військового обліку можуть різними способами — держава надає такі можливості.

"Можете оновити свої персональні дані в ЦНАПі", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, що частина військовозобов’язаних громадян України може бути знята з військового обліку з різних причин. Це, зокрема, рішення ВЛК про непридатність людини до військової служби, досягнення граничного віку перебування у запасі чи засудження до позбавлення волі за тяжкі злочини.

Додамо, що відповідно до нового закону про мобілізацію стати на військовий облік та оновити військово-облікові дані мають не тільки військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років, а й певні категорії жінок.