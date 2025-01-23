Незаконно мобилизовали многодетного отца — адвокат посоветовала, что делать

Военнослужащий Вооруженных сил Украины. Фото: dpsu.gov.ua

В Украине многодетные родители, которые содержат трех и более детей, имеют право на отсрочку от мобилизации. Однако бывают случаи, когда происходит призыв таких лиц.

Как следует действовать многодетному родителю в таких обстоятельствах, рассказала адвокат юридической компании Riyako&partners Екатерина Анищенко в комментарии "Факти ICTV".

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Поскольку по ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" лица, содержащие трех и более детей имеют право на отсрочку, их мобилизация является незаконной. Поэтому лицо может обратиться в суд для обжалования незаконного приказа о мобилизации.

Мужчина на встрече с адвокатом. Фото: depositphotos.com

При обращении в суд может возникнуть вопрос, предоставило ли военнообязанное лицо документы в подтверждение наличия трех детей в ТЦК. Однако, по словам адвоката, работники ТЦК имеют доступ к демографическим реестрам, где могут проверить, действительно ли человек является многодетным отцом. Именно на этом надо настаивать в суде.

В то же время Екатерина Анищенко советует таким мобилизованным параллельно писать рапорт на увольнение из рядов ВСУ по ст. 26 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе".

По мнению правозащитницы, такому лицу будет быстрее уволиться с военной службы, чем оспаривать решение в суде.

"Обжалование решения в суде не останавливает процесс мобилизации", — подчеркнула адвокат.

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