Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Что делать, если после мобилизации вас уволили с работы — практические советы arrow

Что делать, если после мобилизации вас уволили с работы — практические советы

12 июля 2024 03:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — как следует действовать мобилизованному, которого уволили с работы
Увольнение с работы мобилизованного работника. Фото: depositphotos.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В соответствии с нормами Кодекса законов о труде Украины, за работниками, призванными на военную службу во время мобилизации, сохраняются место работы и должность. Причем, это касается не только государственных предприятий, но и всех организаций, учреждений, производственных кооперативов, фермерских хозяйств независимо от формы собственности и подчинения, а также физических лиц-предпринимателей.

Читайте также:

Но что делать, если мобилизованного увольняют с работы, ответ на это дало информационное агентство Минобороны АрміяInform.

Что должен сделать работник после того, как узнал о своей мобилизации

Если вы получили мобилизационное распоряжение, обязаны оперативно сообщить работодателю о мобилизации и предоставить соответствующие документы.

Несмотря на то, что ТЦК самостоятельно посылает справку о мобилизации на место работы, работнику все же следует также представить работодателю:

  • военный билет с пометкой о призыве;
  • справку от ТЦК;
  • выписку из приказа о причислении в списки воинской части.

В свою очередь работодатель обязан выдать приказ об освобождении от работы или от исполнения обязанностей на период службы, что не является увольнением с работы.

Следует добавить, что согласно закону, работодатель не обязан выплачивать мобилизованному работнику средний заработок. Однако он может это делать по собственной инициативе.

Кроме того, период прохождения военной службы засчитывается в:

  • страховой стаж;
  • стаж работы;
  • госслужбу.

 

Мобилизация в Украине — как следует действовать мобилизованному, которого уволили с работы
Мобилизация работника на военную службу. Фото: pleddg.org.ua

Что делать в случае незаконного увольнения

Увольнение мобилизованного работника — это нарушение трудового законодательства. Поэтому такой работник может сделать следующее:

  • обратиться в Государственную службу по вопросам труда;
  • подать иск в суд.

Следует помнить, что, выполняя свой конституционный долг, мобилизованные имеют право на защиту своих трудовых прав.

Ранее мы писали, сколько длится подготовка мобилизованных без опыта перед отправкой на фронт.

Напомним, мы рассказывали, куда обращаться мобилизованным, которых отправляют на фронт без подготовки.

Также мы информировали, какие сведения о военнообязанном требуются для бронирования.

работа увольнение военный учет мобилизация военнообязанные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля