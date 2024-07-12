Мобилизация в Украине — как следует действовать мобилизованному, которого уволили с работы

Увольнение с работы мобилизованного работника. Фото: depositphotos.com

В соответствии с нормами Кодекса законов о труде Украины, за работниками, призванными на военную службу во время мобилизации, сохраняются место работы и должность. Причем, это касается не только государственных предприятий, но и всех организаций, учреждений, производственных кооперативов, фермерских хозяйств независимо от формы собственности и подчинения, а также физических лиц-предпринимателей.

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Что должен сделать работник после того, как узнал о своей мобилизации

Если вы получили мобилизационное распоряжение, обязаны оперативно сообщить работодателю о мобилизации и предоставить соответствующие документы.

Несмотря на то, что ТЦК самостоятельно посылает справку о мобилизации на место работы, работнику все же следует также представить работодателю:

военный билет с пометкой о призыве;

справку от ТЦК;

выписку из приказа о причислении в списки воинской части.

В свою очередь работодатель обязан выдать приказ об освобождении от работы или от исполнения обязанностей на период службы, что не является увольнением с работы.

Следует добавить, что согласно закону, работодатель не обязан выплачивать мобилизованному работнику средний заработок. Однако он может это делать по собственной инициативе.

Кроме того, период прохождения военной службы засчитывается в:

страховой стаж;

стаж работы;

госслужбу.

Мобилизация работника на военную службу. Фото: pleddg.org.ua

Что делать в случае незаконного увольнения

Увольнение мобилизованного работника — это нарушение трудового законодательства. Поэтому такой работник может сделать следующее:

обратиться в Государственную службу по вопросам труда;

подать иск в суд.

Следует помнить, что, выполняя свой конституционный долг, мобилизованные имеют право на защиту своих трудовых прав.

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