Мобілізація в Україні — як слід діяти мобілізованому, якого звільнили з роботи

Звільнення з роботи мобілізованого працівника. Фото: depositphotos.com

Відповідно до норм Кодексу законів про працю України, за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації, зберігаються місце роботи та посада. Причому це стосується не тільки державних підприємств, але й усіх організацій, установ, виробничих кооперативів, фермерських господарств незалежно від форми власності та підпорядкування, а також фізичних осіб-підприємців.

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Що має зробити працівник після того, як дізнався про свою мобілізацію

Якщо ви отримали мобілізаційне розпорядження, то зобов'язані оперативно повідомити роботодавця про мобілізацію та надати відповідні документи.

Попри те, що ТЦК самостійно надсилає довідку про мобілізацію на місце роботи, працівнику все ж варто також представити роботодавцю:

військовий квиток з поміткою про призов;

довідку від ТЦК;

витяг з наказу про зарахування до списків військової частини.

Своєю чергою роботодавець зобов'язаний видати наказ про звільнення від роботи або від виконання обов'язків на період служби, що не є звільненням з роботи.

Варто додати, що відповідно до закону, роботодавець не зобов'язаний виплачувати мобілізованому працівнику середній заробіток. Однак він може це робити за власною ініціативою.

Крім того, період проходження військової служби зараховується до:

страхового стажу;

стажу роботи;

державної служби.

Мобілізація працівника на військову службу. Фото: pleddg.org.ua

Що робити у разі незаконного звільнення

Звільнення мобілізованого працівника — це є порушенням трудового законодавства. А тому такий працівник може зробити наступне:

звернутися до Державної служби з питань праці;

подати позов до суду.

Слід пам'ятати, що виконуючи свій конституційний обов'язок, мобілізовані мають право на захист своїх трудових прав.

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