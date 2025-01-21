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Что делать, если вас незаконно мобилизовали — юрист дала советы

21 января 2025 18:33
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Незаконная мобилизация — что делать украинским мужчинам в таких обстоятельствах
Украинские военнослужащие на построении. Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, во время которых военнообязанных мужчин, не имеющих брони или отсрочки, призывают на военную службу, для защиты страны от российских оккупантов. В то же время бывают случаи, когда лицо мобилизуют незаконно.

Когда мобилизация является незаконной и что делать в таком случае, рассказала адвокат юридической компании Riyako&partners Катерины Анищенко в комментарии "Факти ICTV".

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Когда мобилизация считается незаконной

По словам правозащитницы, мобилизация считается незаконной в двух случаях:

  1. Военнообязанное лицо имеет отсрочку
  2. Человек получил бронь

Если таким лицам вручили мобилизационное распоряжение, стоит говорить о неправомерности действий сотрудников ТЦК или их халатности. Ведь они либо проигнорировали, либо не обратили внимания на документы, подтверждающие бронь или отсрочку.

 

Когда мобилизация считается незаконной
Работник ТЦК на рабочем месте. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Что делать, если призыв незаконный

Катерина Анищенко подчеркнула, если наличие отсрочки или бронирования не учли, у гражданина есть основания для обжалования незаконного приказа о мобилизации в суде.

Касательно забронированных мужчин, юрист отметила, что часто мобилизация происходит из-за того, что информация о броне не подтянулась в реестр "Оберіг" или уведомление работодатель отправил, а ТЦК не отработало. В этом случае суды чаще всего стают на сторону военнообязанных.

"Если лицо предоставляет документы на бронирование, выписку из приказа Министерства экономики, уведомление о бронировании, но ТЦК не хочет его видеть и все равно мобилизует, то это основания для отмены приказа о мобилизации. Суды говорят, если есть приказ о бронировании, то это незаконно. Но если военнообязанное лицо приходит в ТЦК и говорит, что бронирование будет завтра, то это не работает", — отмечает правовед.

Когда несмотря на право на отсрочку или бронирование происходит мобилизация

Катерина Анищенко добавила, что мобилизация может произойти вполне законно, когда военнообязанное лицо, несмотря на наличие права на отсрочку или бронь, дало добровольное согласие вступить в ряды ВСУ.

Ранее мы писали, кого из украинских мужчин могут мобилизовать без ВВК.

Напомним, мы сообщали, при каких условиях ТЦК могут оштрафовать мужчину с инвалидностью.

Также мы информировали, куда могут отправить служить мужчин в возрасте 50+. 

мобилизация бронирование отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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