Незаконна мобілізація — що робити українським чоловікам у таких обставинах

Українські військовослужбовці на шикуванні. Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ/Facebook

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація, під час яких військовозобов'язаних чоловіків, які не мають броні або відстрочки, призивають на військову службу, задля захисту країни від російських окупантів. Водночас трапляються випадки, коли особу мобілізують незаконно.

Коли мобілізація є незаконною та що робити у такому випадку, розповіла адвоката юридичної компанії Riyako&partners Катерини Аніщенко в коментарі "Факти ICTV".

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Коли мобілізація вважається незаконною

За словами правозахисниці, мобілізація вважається незаконною у двох випадках:

Військовозобов'язана особа має відстрочку Чоловік отримав бронь

Якщо таким особам вручили мобілізаційне розпорядження, варто говорити про неправомірність дій співробітників ТЦК або їх недбалість. Адже вони або проігнорували, або не звернули уваги на документи, що підтверджують бронь чи відстрочку.

Працівник ТЦК на робочому місці. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Що робити, якщо призов незаконний

Катерина Аніщенко наголосила, якщо наявність відстрочки або бронювання не врахували, у громадянина є підстави для оскарження незаконного наказу про мобілізацію в суді.

Щодо заброньованих чоловіків, юристка зазначила, що часто мобілізація відбувається через те, що інформація про бронь не підтягнулася до реєстру "Оберіг" або повідомлення роботодавець відправив, а ТЦК не відпрацювало. У цьому випадку суди найчастіше стають на сторону військовозобов’язаних.

"Якщо особа надає документи на бронювання, витяг з наказу Міністерства економіки, повідомлення про бронювання, але ТЦК не хоче його бачити та все одно мобілізує, то це підстави для скасування наказу про мобілізацію. Суди говорять, якщо є наказ про бронювання, то це незаконно. Але якщо військовозобов'язана особа приходить до ТЦК та каже, що бронювання буде завтра, то це не працює, — зазначає правознавиця.

Коли попри право на відстрочку або бронювання відбувається мобілізація

Катерина Аніщенко додала, що мобілізація може відбутися цілком законно, коли військовозобов'язана особа попри наявність права на відстрочку або бронь дала добровільну згоду вступити до лав ЗСУ.

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