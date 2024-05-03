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Что делать владельцам учетно-послужной карты и какая процедура прохождения ВВК — объяснение юриста

3 мая 2024 12:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Что делать владельцам учетно-послужной карты и какая процедура прохождения ВВК — объяснение юриста
Военнообязанный мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: ТЦК СП/Facebook
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Украине значительное количество мужчин уже проходило врачебную комиссию в военкомате. С тех пор у них на руках находится военно-учетный документ о прохождении комиссии. Возможно, такие люди даже сняты с учета.

Должны ли эти граждане снова идти в военкомат и проходить военно-врачебную комиссию ответил юрист.

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Юрист объясняет, что военно-учетный документ не действует в условиях военного положения. Его необходимо сменить на временное удостоверение или военный билет.

Также специалист добавил, что мужчина, которого сняли или исключили из учета, в любом случае, в случае прихода в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, может быть направлен на пересмотр в ВВК.

"Если мужчина будет признан годным или непригодным с условиями, то на учете может быть возобновлен", — добавил юрист.

Ранее мы писали, что на военную службу забирают военнообязанных мужчин, у которых нет отсрочки, брони и пригодны по состоянию здоровья. Среди мобилизованных много и учителей.

Напомним, мы писали, кому предоставят отсрочку от мобилизации уже в мае 2024 года.

война
ВСУ
Украина
мобилизация
ВВК
ТЦК и СП
военнообязанные
военнослужащие

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