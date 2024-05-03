Мобілізація вчителів до ЗСУ — чи зберігається за ними зарплата і робоче місце

Мобілізація вчителів на військову службу. Колаж Новини.LIVE

Через повномасштабне вторгнення росії в Україні введено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. На військову службу забирають військовозобов'язаних чоловіків, які не мають відстрочки, броні та придатні за станом здоров'я. Серед мобілізованих багато й вчителів.

Чи можуть у такому разі педагоги зберегти за собою робоче місце та заробітну плату, розбираємося далі в матеріалі.

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У новому законі про мобілізацію №3633-IX, який набуде чинності 18 травня 2024 року, вказано, що отримати відстрочку від призову на військову службу можуть:

наукові та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів і коледжів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь;

викладачі училищ;

вчителі.

Але при цьому має бути дотримана одна умова — викладачі повинні працювати в навчальних закладах як мінімум на 0,75 ставки.

Чи зберігається за мобілізованим вчителем робоче місце та зарплата

Українським законодавством передбачено збереження за мобілізованим представником системи освіти його робочого місця та посади. Роботодавець має дотримуватися цієї норми. Тобто, вчитель може повернутися до школи або гімназії після демобілізації.

Проте, закон не зобов'язує роботодавця продовжувати виплачувати заробітну плату мобілізованому співробітнику. Вона може бути збережена, якщо роботодавець виявить таке бажання.

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