У Києві біля ТЦК утворилися великі черги — подробиці

Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf

У Києві біля будівель ТЦК утворились довгі черги чоловіків, охочих оновити свої військово-облікові дані. Деякі чоловіки стоять у чергах вже другий день.

Про це повідомило видання ТСН.ua у четвер, 2 травня.

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Черги біля ТЦК у Києві

Біля військових комісаріатів Солом’янського, Дарницького та Деснянського районів зібралося по 50 і більше чоловіків.

Люди в чергах розповідають, що переважна більшість прийшла в ТЦК для оновлення особистих даних. Є також особи, які подають документи для отримання відстрочки, студенти, яким необхідні довідки для навчальних закладів, а також старшокласники та випускники шкіл, які мають стати на облік.

Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf

Деякі чоловіки приходять вже другий день, оскільки черги рухаються дуже повільно й обробка документів однієї людини займає близько години. Військові зазначають, що черги були завжди, але раніше на них не звертали увагу. Нині вони стали трохи довшими, проте ситуація не є критичною.

Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf

"Люди й раніше приходили до ТЦК та СП і стояли там у чергах. Вони знімали з обліку автомобілі на підприємствах або ставили їх на облік, здавали документи на відстрочку, здавали документи про те, що навчаються, оформляли документи на виїзд за кордон. Черги були постійно. Просто на них ніхто не звертав уваги. Зараз усі чомусь почали казати про величезні черги, бо людей дійсно трохи більше почало прибувати до ТЦК", — розповів працівник ТЦК.

Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років мають звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити персональні дані. Якщо чоловіки проігнорують вимоги закону, то автоматично вважатимуться ухилянтами.

Раніше ми писали, що попри наявність відстрочки від мобілізації, після перевірки інформації в ТЦК, всіх військовозобов'язаних направлятимуть на медичну комісію.