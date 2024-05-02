Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow У Києві біля ТЦК утворилися великі черги — подробиці arrow

У Києві біля ТЦК утворилися великі черги — подробиці

2 травня 2024 19:18
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
У Києві біля ТЦК утворилися великі черги — подробиці
Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Києві біля будівель ТЦК утворились довгі черги чоловіків, охочих оновити свої військово-облікові дані. Деякі чоловіки стоять у чергах вже другий день.

Про це повідомило видання ТСН.ua у четвер, 2 травня.

Читайте також:

Черги біля ТЦК у Києві

Біля військових комісаріатів Солом’янського, Дарницького та Деснянського районів зібралося по 50 і більше чоловіків.

Люди в чергах розповідають, що переважна більшість прийшла в ТЦК для оновлення особистих даних. Є також особи, які подають документи для отримання відстрочки, студенти, яким необхідні довідки для навчальних закладів, а також старшокласники та випускники шкіл, які мають стати на облік.

Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf
Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf

Деякі чоловіки приходять вже другий день, оскільки черги рухаються дуже повільно й обробка документів однієї людини займає близько години. Військові зазначають, що черги були завжди, але раніше на них не звертали увагу. Нині вони стали трохи довшими, проте ситуація не є критичною.

Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf
Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf

"Люди й раніше приходили до ТЦК та СП і стояли там у чергах. Вони знімали з обліку автомобілі на підприємствах або ставили їх на облік, здавали документи на відстрочку, здавали документи про те, що навчаються, оформляли документи на виїзд за кордон. Черги були постійно. Просто на них ніхто не звертав уваги. Зараз усі чомусь почали казати про величезні черги, бо людей дійсно трохи більше почало прибувати до ТЦК", — розповів працівник ТЦК.

Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf
Черги біля ТЦК. Фото: Telegraf

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію військовозобов'язані громадяни від 18 до 60 років мають звернутися до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, щоб оновити персональні дані. Якщо чоловіки проігнорують вимоги закону, то автоматично вважатимуться ухилянтами.

Раніше ми писали, що попри наявність відстрочки від мобілізації, після перевірки інформації в ТЦК, всіх військовозобов'язаних направлятимуть на медичну комісію

Київ
Україна
мобілізація
ТЦК та СП
військовозобов'язані
черги

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри