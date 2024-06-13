Мобилизация в Украине — как забронированному защитить право на отсрочку

Военнообязанный в территориальном центре комплектования. Фото: ХОТЦК и СП/Facebook

Несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, есть категории военнообязанных мужчин, имеющих право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, из-за бронирования предприятиями, учреждениями или организациями. Однако бывают случаи, когда представители ТЦК отказываются признавать бронь и пытаются мобилизовать гражданина.

Имеют ли они на это право и как украинцам следует действовать в такой ситуации, рассказала юрист Галина Токмач.

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Могут ли ТЦК и СП аннулировать бронь

Так, правозащитница объяснила, если работник был забронирован в соответствии с нормами законодательства и имеет подтверждающий это документ (например, решение Минэкономики о бронировании и выписку из этого приказа, заверенное подписью работодателя), ТЦК и СП не имеют права аннулировать бронь и отсрочку от мобилизации. Такие действия будут незаконными.

Юрист подчеркнула, даже если лицо не было на военном учете раньше, это никак не влияет на силу бронирования. Поскольку представленные предприятием списки военнообязанных, которые предлагаются к бронированию на период мобилизации и военное время, были согласованы Генеральным штабом Вооруженных Сил.

По словам Галины Токмач, согласно абз. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации военнообязанные, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Соответственно мобилизация таких лиц будет незаконной и будет нарушать действующее законодательство.

Военнообязанные обновляют данные в ТЦК. Фото: АрмияInform

Как поступить, если в ТЦК не приняли бронь и выдали мобилизационное распоряжение

Юрист советует обратиться с жалобой на горячую линию Министерства обороны: 0 800 500 442. Кроме этого, следует подать жалобу на имя руководителя ТЦК и СП (под регистрацию ее вручения на вашем экземпляре или отправить по почте заказным письмом с описанием вложения и уведомлением о вручении).

Поводом для жалобы есть нарушения со стороны служащих ТЦК и СП ст. 19 Конституции Украины, абз. 2 ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 № 76.

Согласно этой же ст. 19 Конституции лицо не может быть принуждено к выполнению незаконной повестки, так что в действиях представителей ТЦК и СП имеют место признаки уголовных действий, предусмотренных ст. 426-1 КК Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий).

Также правозащитница советует добавить ходатайство об отмене повестки и внесении сведений о бронировании и отсрочке в Реестр призывников, военнообязанных и резервистов. А еще предупреждение об обращении в полицию и специализированную прокуратуру в военной сфере по основаниям приведенной ст. 426-1 КК Украины. К заявлению/жалобы можно добавить копии документов, подтверждающих бронирование.

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