Приписное удостоверение — что это за документ, кто должен получить и как это сделать

Парень в территориальном центре комплектования. Фото: tck.pl.ua

В Украине ведется военный учет, правила которого должны соблюдаться всеми гражданами, имеющими к нему отношение. Военнообязанным и состоящим на учете резервистам выдают военный билет или временное удостоверение. Но есть еще один документ — приписное удостоверение.

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Что такое приписное удостоверение, кто из украинцев должен получить и как это сделать, рассказал начальник отдела призыва сектора комплектования Сумского областного ТЦК и СП Евгений Супрун в интервью изданию "Суспільне".

Что такое приписное удостоверение и зачем нужно

Приписное удостоверение — это военно-учетный документ, подтверждающий, что человек стал на военный учет. То есть это подтверждение того, что лицо не нарушает правила военного учета.

Кто должен получить приписное удостоверение

Получить этот документ должны подростки мужского пола в год, когда им исполняется 17 лет.

Как стать на военный учет подросткам

Как правило, юноши получают повестку от РТЦК или в учебном заведении о необходимости явиться в ТЦК по месту прописки и встать на учет.

Обратиться в ТЦК необходимо в течение января-марта этого года.

"Например, в 2023 году с 1 января по 31 марта проходили приписку к призывным участкам граждане 2006 года рождения. Законодательно тоже определено, что в течение текущего года они имеют право пройти дополнительные мероприятия по приписке", — отметил Супрун.

Как стать на военный учет подросткам и получить приписное удостоверение

Как отмечалось выше, необходимо явиться в ТЦК и СП по месту прописки. С собой необходимо иметь паспорт гражданина и идентификационный код. Остальные документы предоставляются либо школой, либо председателем совета, старостинского округа.

Также подросток должен пройти медосмотр.

"При некоторых ТЦК сформированы медицинские комиссии. Юноша прибывает, ему дают направление на анализы, он их сдает, прибывает обратно в центр комплектования и при этом помещении проходит медосмотр", — пояснил Евгений Супрун.

Что будет, если юноша не станет на учет

Если юноша так и не явился в ТЦК и не стал на учет, его ждет административная ответственность в виде штрафа. Решение о привлечении к ответственности принимает начальник ТЦК и СП.

Ранее мы писали, что такое временное удостоверение военнообязанного и кто должен его получить.

Напомним, мы рассказывали, какой вид должен иметь военный билет, как заполняется документ и что означает каждый пункт.

Также мы информировали, нужно ли украинцам менять военный билет старого образца на электронный.