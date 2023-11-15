Мобилизация в Украине — что нужно взять с собой в ТЦК — список документов

Украинские военнообязанные мужчины в ТЦК и СП. Фото: УНИАН

Более 20 месяцев в Украине продолжается всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет вручают повестки, по которым они должны прибыть в ТЦК и СП в указанные в документе дату и время.

Что обязательно военнообязанные мужчины должны взять с собой в территориальный центр, рассказываем далее в материале.

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Что нужно брать с собой в ТЦК — список документов

Как рассказала юрист Лидия Карплюк в комментарии 6262.com.ua, с собой в ТЦК обязательно следует брать оригиналы и копии:

паспорта гражданина Украины;

идентификационного кода;

военно-учетного документа;

медицинских документов;

удостоверения водителя (при наличии);

информации об образовании;

документов о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);

документов, подтверждающих право на отсрочку (если таковые имеются).

Исключительный перечень обстоятельств, при наличии которых военнообязанные не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, изложены в ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Право на освобождение от призыва реализуется путем подачи соответствующего заявления с добавлением соответствующих документов.

Важно: правом на отсрочку от призыва на этих основаниях можно воспользоваться только до момента обретения статуса военнослужащего.

Военнообязан в территориальном центре комплектования. Фото: Facebook/ЧЕТЦК и СП

Зачем брать с собой в ТЦК медицинские документы

Как пояснил руководитель службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Владимир Фитьо в эфире телемарафона, медицинские документы необходимо брать с собой во время первого посещения ТЦК, поскольку не исключено, что военнообязанного сразу направят на прохождение ВВК.

Также он отметил, что бывают случаи, когда человек по имеющейся в ТЦК информации считается здоровым, однако у него есть болезнь, о которой он забыл сообщить. Соответственно, данные должны быть обновлены, чтобы ресурсы, имеющиеся в ТЦК и СП, использовались правильно.

Фитьо подчеркнул, если гражданин долгое время не появляется в ТЦК и СП — актуальность информации о его пригодности к военной службе теряется. Поэтому при посещении ТЦК по месту жительства нужно сразу брать документы, подтверждающие право на отсрочку (в случае наличия такого).

Ранее мы сообщали, могут ли ТЦК останавливать авто для вручения повестки.

Напомним, мы писали о законных основаниях, позволяющих не приходить в ТЦК за повесткой.

Также в ТЦК рассказали о самых распространенных мифах касательно вручения повесток военнообязанным.