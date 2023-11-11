Що робити якщо вручають повістку в кафе, магазині або ТРЦ — українцям пояснили

Військовозобов'язаним виписують повістки в магазині. Фото: novynarnia.com

В Україні знову продовжені воєнний стан та загальна мобілізація. Особливий правовий режим триватиме до 14 лютого 2024 року. А це означає, що військовозобов'язані чоловіки й надалі отримуватимуть повістки для уточнення даних. Видати цей документ співробітники ТЦК можуть будь-де, адже заборон щодо місць вручення повісток не існує. Крім того, в законодавстві не вказано, що оповіщення можливе виключно за домашньою адресою військовозобов'язаного.

Тож, розповідаємо, як мають реагувати українці на повістку, яку їм вручають працівники ТЦК у кафе, ресторані, магазині або ТРЦ, та чи можна відмовитися від отримання.

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Чи законно заповнювати повістку в громадському місці

Варто наголосити, що вручення повістки у громадських закладах, супермаркеті, готелях, ресторанах, на блокпостах чи просто на вулиці цілком можливе, і це не порушення закону.

Проте, до таких повісток є важлива вимога — попереднє встановлення особи на підставі документів, що її посвідчують (паспорт, посвідчення водія) перед врученням їй повістки.

Так, адвокат Джамал Стаценко зазначає, що пусту повістку можуть заповнювати на місці, але лише у разі присутності голови ТЦК та СП або ним особисто.

Крім цього, документ має бути виписаний на конкретну особу до моменту підпису військовозобов’язаного.

Бланк не може бути повністю порожнім. Тобто випадки, коли штампують порожні повістки, а тоді приходять додому чи вручають просто на вулиці без підпису ТЦК — це незаконно. Тому порожню повістку можна оскаржити, звернувшись до обласного ТЦК, Міноборони або Нацполіції.

Адвокатка Євгенія Рябека у коментарі "УП. Життя" також наголосила, що повістки без підпису керівника ТЦК та штампу є незаконними.

Проте в законодавстві немає норми, що повістка має бути заповнена тільки у ТЦК, тож це можуть робити будь-де, а дані брати зі слів військовозобов'язаного або ж документа, що засвідчує особу (паспорта громадянина України).

Військовозобов'язаним виписують повістки у магазині. Фото: novynarnia.com

Правила вручення повісток військовозобов'язаним

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", можна виділити такі важливі правила вручення повісток:

даний документ можуть вручити військовозобов'язаній особі віком від 18 до 60 років у будь-якому місці;

для вручення повістки потрібно встановити особу, якій вона вручається. Тож громадяни зобов'язані носити із собою документи та у разі запиту надавати їх для перевірки уповноваженій особі — представникам Національної поліції України;

повістку повинні вручити особисто.

Хто має право вручати повістку

Нагадаємо, що в Україні повістку військовозобов'язаній особі можуть вручати:

представники ТЦК та СП;

посадові особи районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК);

відповідні органи місцевого самоврядування;

керівники (голови) державних органів;

керівники органів місцевого самоврядування;

керівники ЖЕКу, ОСББ;

роботодавці, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності своїм працівникам та студентам.

Можна перевірити службові посвідчення цих осіб і наявність розпорядження керівника ТЦК про вручення повісток.

Чоловіка зупинили представники ТЦК для вручення повістки. Фото: "Суспільне Суми"

Як має бути оформлена повістка

Повістка обов'язково має містити наступну інформацію:

назва "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов’язаного;

адреса місця реєстрації або місця фактичного проживання військовозобов’язаного;

номер повістки;

номер і дату розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов’язаного;

дату, час і адресу ТЦК та СП для явки;

найменування посади та ініціали (ініціал власного імені) і прізвище керівника ТЦК та СП, який видав повістку;

підпис керівника ТЦК та СП, що видав повістку;

дату видачі повістки;

мокру печатку ТЦК та СП, посадова особа якої видала повістку.

Повістка 2023 року. Фото: kmu.gov.ua

Як реагувати українцю на вручення повістки у громадському місці та що робити

Військовозобов'язаним слід дотримуватися наступних дій, якщо повістку було вручено у громадському місці блокпості тощо:

звернути увагу, хто саме вручає повістку;

зʼясувати, чи є розпорядження керівника ТЦК та СП щодо оповіщення вас шляхом вручення повістки;

зафільмувати подію на камеру.

Важливо: якщо представники військкомату при вас заповнюють повістку і не посилаються на розпорядження керівника ТЦК та СП, таку повістку можна оскаржити в судовому порядку.

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