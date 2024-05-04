Как попасть в ТЦК, чтобы не стоять в очереди

Очереди мужчин в ТЦК. Фото иллюстративное: Telegraf

Все территориальные центры комплектования работают круглосуточно. Если военнообязанный пришел в военкомат, а он закрыт — нужно жаловаться на горячую линию Минобороны.

Об этом в четверг, 2 мая, в интервью изданию NV сообщил представитель Генштаба Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Глущенко.

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Также в Генштабе посоветовали не стоять в очереди в ТЦК, а прийти туда позже, например, в восемь или в девять вечера.

"Возможно, граждане таким образом показывают свою добросовестность, а, возможно, беспокоятся, что 60 дней будет недостаточно для того, чтобы попасть в ТЦК и обновить свои данные", — предположил полковник.

Если ТЦК закрыт, необходимо разбираться, говорит Глущенко. И звонить на горячую линию МОУ (телефон есть на официальном сайте ведомства).

"Позвонив туда, нужно назвать причину, назвать ТЦК, зафиксировать дату своего визита, время. И дальше мы будем в установленном порядке разбираться, почему так случилось", — пояснили в Генштабе.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации некоторых госслужащих, работающих в сельских, поселковых, городских советах, а также в районных и облсоветах, могут призвать в армию. Но полностью забронированы от мобилизации руководители этих государственных учреждений, то есть госслужащие категории "А".

Также мы сообщали, что штрафы за нарушение правил военного учета возрастут в пять раз.