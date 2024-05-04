Правила військового обліку, як оновити дані, як чоловік живе не за місцем прописки, реєстрації

Чоловіки стоять у черзі до ТЦК. Фото ілюстративне: hromadske.ua

Військовозобов'язаний, який живе не за місцем реєстрації, має стати на облік у територіальному центрі комплектування (ТЦК) за місцем фактичного проживання. Після внесення даних до єдиного реєстру чоловіка автоматично знімуть з обліку у старому військкоматі.

Про це у четвер, 2 травня, під час інтерв'ю виданню NV повідомив представник Генштабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенко.

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Для прикладу, чоловік живе у Києві, а на обліку стоїть в одному з ТЦК Дніпра. В таких випадках, пояснюють у Генштабі, слід йти до найближчого ТЦК і там писати заяву з проханням поставити вас на військовий облік за місцем фактичного проживання.

"Це абсолютно не є проблемою (проживання людини не за місцем прописки. — Ред.). Людина пише заяву, з якою метою вона стає на військовий облік на новому місці. Інформація щодо взяття на військовий облік береться до уваги. Людина заноситься до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що вона перебуває на обліку за новим місцем. За старим місцем вона автоматично буде знята з військовому обліку", — сказав Юрій Глущенко.

Право не приходити до ТЦК мають тільки українські чоловіки, в яких є позначка у військовому квитку про виключення з обліку.

Раніше в Міністерстві оборони України оновили список захворювань для визначення придатності до військової служби.

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