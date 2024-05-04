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Щоб не стояти у довгих чергах до ТЦК — у Генштабі запропонували альтернативу

4 травня 2024 05:47
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Як потрапити до ТЦК, щоб не стояти у черзі
Черги чоловіків до ТЦК. Фото ілюстративне: Telegraf
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Всі територіальні центри комплектування працюють цілодобово. Якщо військовозобов'язаний прийшов до військкомату, а він закритий — треба скаржитись на гарячу лінію Міноборони. 

Про це у четвер, 2 травня, під час інтерв'ю виданню NV повідомив представник Генштабу Збройних сил України, полковник Юрій Глущенко.

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Також у Генштабі порадили не стояти у черзі до ТЦК, а прийти туди пізніше, наприклад, о восьмій чи о дев'ятій вечора. 

"Можливо, громадяни таким чином показують свою сумлінність, а, можливо, переймаються, що 60 днів буде недостатньо для того, аби потрапити до ТЦК і оновити свої дані", — припустив полковник.

Якщо ТЦК закритий — необхідно розбиратись, каже Глущенко. І дзвонити на гарячу лінію МОУ (телефон є на офіційному сайті відомства). 

"Зателефонувавши туди, потрібно назвати причину, назвати ТЦК, зафіксувати дату свого візиту, час. І далі ми за встановленим порядком розбиратимемося, чому так трапилося", — пояснили у Генштабі. 

Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію деяких держслужбовців, які працюють у сільських, селищних, міських радах, а також у районних та облрадах, можуть призвати до війська. Але повністю заброньовані від мобілізації керівники цих державних установ, тобто держслужбовці категорії "А".

Також ми повідомляли, що штрафи за порушення правил військового обліку зростуть у п’ять разів.

війна
військовий облік
Генштаб ЗСУ
мобілізація
ТЦК та СП

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