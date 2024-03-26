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Штрафы для военнообязанных — в каком случае возможны и размер взыскания

26 марта 2024 08:52
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Штрафы для военнообязанных — в каком случае возможны и размер взыскания
Работники ТЦК остановили мужчину. Иллюстративное фото:
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. В то же время некоторые призывники, получив повестку, не спешат обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

За что могут оштрафовать военнообязанных, рассказал адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартынчук в комментарии РБК-Украина.

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Штрафы для военнообязанных

Чтобы узнать о наличии штрафа у военнообязанного от ТЦК и СП, нужно сначала обратиться именно в военкомат с соответствующим запросом — срок ответа составит 30 дней в случае личного обращения призывника.

В случае обращения от адвоката ТЦК обязан ответить на запрос в течение пяти дней.

В то же время о переданных постановлениях о наложении штрафа можно узнать с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства по ФИО.

Кроме того, данные должника после открытия исполнительного производства могут быть внесены в Единый реестр должников.

Размер штрафов для военнообязанных

По словам адвоката, в Украине существует штраф за неявку по повестке о вызове для уточнения данных или прохождения ВЛК.

Во время действия военного положения такой штраф составляет 3400-5400 грн.

"В случае, если человек добровольно не оплатит штраф, он будет взыскан с него в принудительном порядке в исполнительном производстве", — сказал Мартынчук.

Также в случае, если сведения о лице будут внесены в Единый реестр должников, это сделает невозможным заключение любых соглашений по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего должнику.

Раньше мы писали, кому необходимо явиться в ТЦК без повестки с 1 апреля.

Кроме того, нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью, и отклонили предложение по отправке электронных повесток в электронный кабинет.

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мобилизация
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ТЦК и СП
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