Штрафы для военнообязанных — в каком случае возможны и размер взыскания
В Украине идет общая мобилизация военнообязанных в ряды войска. В то же время некоторые призывники, получив повестку, не спешат обращаться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.
За что могут оштрафовать военнообязанных, рассказал адвокат судебной практики ЮКК "Де-Юре" Владислав Мартынчук в комментарии РБК-Украина.
Штрафы для военнообязанных
Чтобы узнать о наличии штрафа у военнообязанного от ТЦК и СП, нужно сначала обратиться именно в военкомат с соответствующим запросом — срок ответа составит 30 дней в случае личного обращения призывника.
В случае обращения от адвоката ТЦК обязан ответить на запрос в течение пяти дней.
В то же время о переданных постановлениях о наложении штрафа можно узнать с помощью Автоматизированной системы исполнительного производства по ФИО.
Кроме того, данные должника после открытия исполнительного производства могут быть внесены в Единый реестр должников.
Размер штрафов для военнообязанных
По словам адвоката, в Украине существует штраф за неявку по повестке о вызове для уточнения данных или прохождения ВЛК.
Во время действия военного положения такой штраф составляет 3400-5400 грн.
"В случае, если человек добровольно не оплатит штраф, он будет взыскан с него в принудительном порядке в исполнительном производстве", — сказал Мартынчук.
Также в случае, если сведения о лице будут внесены в Единый реестр должников, это сделает невозможным заключение любых соглашений по отчуждению недвижимого имущества, принадлежащего должнику.
Раньше мы писали, кому необходимо явиться в ТЦК без повестки с 1 апреля.
Кроме того, нардепы определились, что регистрация в электронном кабинете призывника будет правом, а не обязанностью, и отклонили предложение по отправке электронных повесток в электронный кабинет.
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