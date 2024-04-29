Штрафы от 17 000 грн — какие наказания угрожают за нарушение мобилизации

Работники ТЦК и военнообязанный пересматривают документы. Иллюстративное фото: АрмияInform

Законопроект №10379, который недавно Верховная Рада Украины приняла в первом чтении, предусматривает усиление ответственности за военные правонарушения, в частности, путем повышения штрафов. По закону штрафы составляют от 510 до 850 грн, однако их намерены увеличить до уровня от 17 000 до 22 500 грн.

Об этом сообщает ТСН.ua в понедельник, 29 апреля.

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Согласно проекту закона, ТЦК будут иметь право налагать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации, не составляя протокол, а вынося постановление об этом. Штраф можно будет оспорить в суде.

Комитет рекомендовал в проекте закона №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета и законодательства об обороне и мобилизации рассмотреть следующие положения:

нарушение правил военного учета — штраф от 3 400 до 5 100 грн,

повторное нарушение или в особый период — штрафы от 17 000 до 22 500 грн.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

штрафы от 5 100 до 8 500 грн для граждан,

штрафы от 17 000 до 34 000 грн для должностных и юридических лиц.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время:

штрафы от 17 000 до 22 500 грн для граждан,

штрафы от 34 000 до 59 500 грн для должностных и юридических лиц.

Напомним, что бывший командир "Азова" Максим Жорин предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации.

Также мы писали, что 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий существенные изменения процедуры военного призыва в Украине.