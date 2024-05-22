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Синицын объяснил, в каком случае возможно снижение призывного возраста для мужчин в Украине

22 мая 2024 15:05
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Синицын прокомментировал возможность снижения призывного возраста в Украине
Военный Роман Синицын. Фото: УП
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Военный эксперт и глава благотворительного фонда "Повернись живим" Тарас Чмут в интервью заявил, что необходимо снизить призывной возраст в Украине до 20 лет. Военный Роман Синицын прокомментировал возможность подобных изменений в процессе мобилизации в Украине.

Об этом он рассказал в интервью для УП.

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Снижение призывного возраста в Украине

По словам Синицына, в отношении техники — наибольшая потребность ВСУ в средствах РЭБ для борьбы с вражескими дронами и беспилотными наземными летательными аппаратами, а также системы ЗРК, бронетехника и дроны.

"Дроны — это же широкое понятие: есть наземные платформы, есть штуки, которые летают, а есть штуки, которые бомбят. Но ключевая потребность — это люди", — отметил военный.

В то же время, по словам Тараса Чмута, о необходимости снижения мобилизационного возраста Синицын ответил, что не может согласиться с этим.

"Но я допускаю вариант, что у нас не будет другого выхода, если не придут люди, еще не пришедшие и не понимающие уровня и масштаба угрозы, которые стоят не перед каким-то эфемерным государством, а конкретно перед нами, перед нашими детьми и родными", — отметил Синицын.

Ранее в Верховной Раде Украины объяснили, как будут наказывать военнообязанных, которые не обновили свои учетные данные.

Также мы писали, что мужчины, имеющие бронь, тоже должны подтвердить свои военно-учетные данные, равно как и все остальные. Документы о бронировании следует взять с собой в ТЦК.

Кроме того, юрист объяснил, имеют ли право представители ТЦК после 18 мая и дальше останавливать на улицах мужчин призывного возраста.

военный призыв
мобилизация
повестки
война в Украине
ТЦК и СП
мужчины

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