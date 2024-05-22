Сініцин прокоментував можливість зниження призовного віку в Україні

Військовий Роман Сініцин. Фото: УП

Військовий експерт та голова благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю заявив, що необхідно знизити призовний вік в Україні до 20 років. Військовий Роман Сініцин прокоментував можливість таких змін у процесі мобілізації в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю для УП.

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Зниження призовного віку в Україні

За словами Сініцина, щодо техніки — найбільша потреба ЗСУ в засобах РЕБ для боротьби з ворожими дронами і наземними безпілотними літальними апаратами, а також системи ЗРК, бронетехніка й дрони.

"Дрони — це ж широке поняття: є наземні платформи, є штуки, які літають, а є штуки, які бомблять. Але ключова потреба — це люди", — зауважив військовий.

Водночас щодо слів Тараса Чмута про необхідність зниження мобілізаційного віку Сініцин відповів, що не може погодитися з цим.

"Але я допускаю варіант, що у нас не буде іншого виходу, якщо не прийдуть люди, які ще не прийшли і які не розуміють рівня й масштабу загрози, які стоять не перед якоюсь ефемерною державою, а конкретно перед нами, перед нашими дітьми і рідними", — зазначив Сініцин.

Раніше у Верховній Раді України пояснили, як каратимуть військовозобов'язаних, які не оновили свої облікові дані.

Також ми писали, що чоловіки, які мають бронь, теж повинні підтвердити свої військово-облікові дані так само, як і всі інші. Документи про бронювання треба взяти із собою до ТЦК.

Крім того, юрист пояснив, чи мають право представники ТЦК після 18 травня й надалі зупиняти на вулицях чоловіків призовного віку.