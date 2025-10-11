Обжалование решения ВВК — может ли военный прийти с юристом

Военнослужащий проходит военно-врачебную комиссию. Фото: inseinin

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на обжалование решения военно-врачебной комиссии. При этом он может использовать помощь юриста, но с ограничениями.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Обжалование решения ВВК

Неправомерное или некорректное, по мнению военнослужащего, решение ВВК можно обжаловать.

К юристам обратилась военнослужащая, которая поинтересовалась, насколько это реально — и возможно ли использовать во время этого процесса сопровождение юриста.

"Обжаловать постановление ВВК, особенно при наличии оснований, не проблема", — заверил военную адвокат Юрий Айвазян.

Может ли юрист прийти на ВВК

Относительно помощи юриста, отметил Айвазян, не все так однозначно.

"С сопровождением, если Вы понимаете под этим физическое сопровождение по врачам комиссии, вопросы могут возникнуть", — подчеркнул адвокат.

Хотя законом это не запрещено, но, признал Юрий Айвазян, и прямо не предусмотрено.

"То есть юриста могут и не пустить на ВВК", — подчеркнул адвокат.

