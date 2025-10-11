Відео
Україна
Відео

Скарга на ВЛК — чи має військовий право на юрдопомогу

Дата публікації: 11 жовтня 2025 20:00
Оскарження рішення ВЛК - чи може військовий прийти з юристом
Військовослужбовець проходить військово-лікарську комісію. Фото: inseinin

Військовослужбовець Збройних сил України має право на оскарження рішення військово-лікарської комісії. При цьому він може використовувати допомогу юриста, але з обмеженнями.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Оскарження рішення ВЛК

Неправомірне чи некоректне, на думку військовослужбовця, рішення ВЛК можна оскаржити.

До юристів звернулася військовослужбовиця, яка поцікавилася, наскільки це реально – і чи можливо використовувати під час цього процесу супровід юриста.

"Оскаржити постанову ВЛК, особливо за наявності підстав, не проблема", — запевнив військову адвокат Юрій Айвазян.

Чи може юрист прийти на ВЛК

Щодо допомоги юриста, зазначив Айвазян, не все так однозначно.

"Із супроводженням, якщо Ви розумієте під цим фізичне супроводження по лікарях комісії, питання можуть виникнути", — підкреслив адвокат.

Хоча законом це не заборонено, але, визнав Юрій Айвазян, й прямо не передбачено.

"Тобто юриста можуть і не пустити на ВЛК", — наголосив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як саме відбувається процес оскарження рішення ВЛК.

Додамо, ми повідомляли про те, які три підстави існують для оскарження рішення військово-лікарської комісії.

ЗСУ ВЛК юристи військовослужбовці оскарження
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
