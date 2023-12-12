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Отмена срочной службы и прочее — чего ожидать от закона о военной службе

12 декабря 2023 09:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Отмена срочной службы и прочее — чего ожидать от закона о военной службе
Украинские военнослужащие на военных учениях Житомирской области. Фото: Olga Ivashchenkoм/Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В новый законопроект о военной службе может быть внесен пункт об отмене срочной военной службы. Кроме того, планируется снизить возраст мобилизации до 25 лет.

Об этом рассказала нардеп Марианна Безугла.

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Вопросы и ответы о новом законе. Фото: скриншот

Нардепка рассказала подробности о возможных нововведениях в разрабатываемый закон о военной обязанности.

По ее словам, в проекте будет предложено:

  • Отмена срочной военной службы.
  • Демобилизация нынешних срочников, но не раньше апреля 2024 (после подписания закона).
  • Уменьшение нижней планки возраста мобилизации с 27 до 25 лет, причем призвать могут и нынешних срочников, если им уже исполнилось 25 (или когда исполнится 25), но не раньше чем через полгода после демобилизации.

Ранее мы сообщали, что набирает популярность мобилизация через рекрутинговые компании , благодаря чему украинцы могут выбрать специальность в ВСУ, наиболее подходящую их предпочтениям и умениям. Таким образом, граждане закроют вакансии, которые нужны армии и послужат долгу защищать страну.

Напоминаем, что военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако есть категории граждан, которых даже мобилизовав не вправе отправить на фронт.

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