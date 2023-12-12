Отмена срочной службы и прочее — чего ожидать от закона о военной службе
В новый законопроект о военной службе может быть внесен пункт об отмене срочной военной службы. Кроме того, планируется снизить возраст мобилизации до 25 лет.
Об этом рассказала нардеп Марианна Безугла.
Чего ждать от нового закона
Нардепка рассказала подробности о возможных нововведениях в разрабатываемый закон о военной обязанности.
По ее словам, в проекте будет предложено:
- Отмена срочной военной службы.
- Демобилизация нынешних срочников, но не раньше апреля 2024 (после подписания закона).
- Уменьшение нижней планки возраста мобилизации с 27 до 25 лет, причем призвать могут и нынешних срочников, если им уже исполнилось 25 (или когда исполнится 25), но не раньше чем через полгода после демобилизации.
Ранее мы сообщали, что набирает популярность мобилизация через рекрутинговые компании , благодаря чему украинцы могут выбрать специальность в ВСУ, наиболее подходящую их предпочтениям и умениям. Таким образом, граждане закроют вакансии, которые нужны армии и послужат долгу защищать страну.
Напоминаем, что военнообязанные мужчины получают повестки и могут быть призваны в ряды ВСУ. Однако есть категории граждан, которых даже мобилизовав не вправе отправить на фронт.
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