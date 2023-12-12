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Скасування строкової служби та інше — чого очікувати від ного закону про військову службу

12 грудня 2023 09:20
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Скасування строкової служби та інше — чого очікувати від ного закону про військову службу
Українські військовослужбовці на військових навчаннях у Житомирській області. Фото: Olga Ivashchenko/Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

До нового законопроєкту про військову службу може бути внесено пункт про скасування строкової військової служби. Окрім того, планується знизити вік для мобілізації до 25 років.

Про це розповіла нардеп Мар'яна Безугла.

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безугла
Питання і відповіді щодо нового закону. Фото: скриншот

Нардепка розповіла подробиці про можливі нововведення в закон про військовий обов'язок, що розробляється.

За її словами, у проекті буде запропоновано:

  • Скасування строкової військової служби.
  • Демобілізація нинішніх терміновиків, але не раніше квітня 2024 року (після підписання закону).
  • Зменшення нижньої планки віку мобілізації з 27 до 25 років, причому призвати можуть і нинішніх терміновиків, якщо їм уже виповнилося 25 (або коли виповниться 25), але не раніше, ніж через півроку після демобілізації.

Раніше ми повідомляли, що набирає популярності мобілізація через рекрутингові компанії, завдяки чому українці можуть обрати спеціальність у ЗСУ, що найбільш відповідає їхнім вподобанням та вмінням. Таким чином громадяни закриють вакансії, що потрібні армії та послужать обов'язку захищати країну.

Нагадуємо, що військовозобов'язані чоловіки отримують повістки й можуть бути призвані до лав ЗСУ. Проте є категорії громадян, яких навіть мобілізувавши не мають право відправити на фронт

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