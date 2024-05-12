Штрафы за неявку в ТЦК

Мужчины обновляют данные в ТЦК. Фото иллюстративное: Facebook/zt.otck

Если военнообязанный не придет в ТЦК в период с 18 мая по 18 июля этого года, у него будут проблемы. Речь идет о штрафах и аресте банковских счетов.

Об этом рассказывает адвокат Олег Горбачев, пишет издание "Технофан".

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Штрафы и замороженные банковские счета

Юрист напомнил, что новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая. С этого дня и до 18 июля мужчины от 18 до 60 лет должны обновить в ТЦК военно-учетные данные.

В случае неявки военнообязанного ТЦК может обратиться в полицию, чтобы правоохранители объявили уклониста в розыск. Также суд вправе заочно оштрафовать нарушителя. Размер штрафа — от 17 до 25,5 тысяч гривен.

Если мужчине выписали штраф, его нужно поскорее оплатить, говорит Олег Горбачев.

"В случае неуплаты штрафа будет открыто исполнительное производство, в рамках которого может быть наложен арест на банковские счета, принадлежащие этому лицу", — сказал адвокат.

Даже после уплаты штрафа за гражданином сохраняется право обжаловать его. Поэтому, по мнению юриста, лучше сначала внести необходимую сумму во избежание замораживания счета, а уже потом идти в суд.

Напомним, по словам правозащитника Эдуарда Багирова, повестка в дверях не имеет никакой юридической силы.

Ранее мы писали, что под ТЦК выстраиваются очереди из мужчин, желающих обновить свои данные.