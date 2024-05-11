Чи законно залишати повістку у дверях військовозобов'язаних

Представники ТЦК розносять повістки. Фото: АрміяInform

Існують випадки, коли представники ТЦК залишають повістки у дверях військовозобов'язаних. Та така повістка не має жодної юридичної сили.

Про це розповів правозахисник Едуард Багіров для ТСН у суботу, 11 травня.

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Повістка має бути вручена особисто в руки

Згідно з новим законом про мобілізацію не визначено чіткого місця, де можуть вручати повістки. Їх можуть видавати за місцем навчання чи роботи, посеред вулиці, у громадських місцях чи на зупинках. Проте вона вважається врученою, якщо людина її отримала особисто та поставила свій підпис.

"Якщо людина не підписала повістку, то дії військових з повісткою не мають юридичної сили. Те, що вони сфотографували повістку на дверях квартири, теж немає ніякого значення. Вони могли її прикріпити де завгодно. Військові мали дочекатися людину, вручити повістку в руки та отримати підпис про вручення. Прикріплення на двері — це відхилення від правил вручення повісток", — зазначив правозахисник Едуард Багіров.

Що робити із повісткою у дверях

Якщо військовозобов'язаний прийшов додому й побачив у дверях повістку, то на неї можна взагалі не реагувати.

"У такому випадку людина має повне право не з'явитися до ТЦК та СП. Адвокати та правозахисники в один голос кажуть: просто прикріпити повістку на двері і вважати, що військовозобов'язаний її отримав, — незаконно", — йдеться у повідомленні.

Навіть, якщо при отриманні повістки розписалися ваші родичі чи інші особи, то вона теж вважається неналежно врученою і жодних правових наслідків для військовозобов'язаного не буде. Штраф виписується лише тоді, коли людина проігнорувала повістку із її власним підписом про отримання, вручену їй належним чином.

Нагадаємо, що менше ніж через 10 днів набере чинності новий закон про мобілізацію. Згідно із ним на вулицях відбуватимуться перевірки військово-облікових документів представниками ТЦК.

Раніше ми писали про те, як отримати військовий квиток в Україні, якщо не служили в армії. Адже всі військовозобов'язані чоловіки в Україні зобов'язані стояти на військовому обліку та мати військово-облікові документи.

Нагадаємо, ми повідомляли, як каратимуть українців, які вчасно не оновлять дані в ТЦК та СП.