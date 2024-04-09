Отсрочка для отца ребенка с инвалидностью — сколько действует и какие нюансы

Отец держит дочь на руках. Фото: Pexels

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация, которые были объявлены из-за полномасштабного вторжения россии. В этот период военнообязанных мужчин призывают на военную службу. В то же время для некоторых категорий законодательством предусмотрено право на отсрочку. В частности, это касается родителей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью.

На какой срок предоставляется отсрочка отцу ребенка с инвалидностью, рассказал юрист Дмитрий Дончак.

Читайте также:

По его словам, согласно постановлению Кабмина № 225, повторный осмотр, срок которого пришелся на период действия военного положения на территории Украины, переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее 6 месяцев после его прекращения или отмены при невозможности направления детей с инвалидностью врачом к ВКК (врачебно-консультативной комиссии) в соответствии с Порядком установления врачебно-консультативными комиссиями инвалидности детям, утвержденного постановлением Кабмина № 917 от 21.11.2013 года.

При этом инвалидность и степень потери профессиональной трудоспособности (в процентах) продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены периода действия военного положения, если раньше не будет проведен повторный осмотр.

"В случае, когда в индивидуальной программе реабилитации ребенка с инвалидностью установлен срок повторного осмотра, который пришелся на период действия военного положения на территории Украины, и у ребенка с инвалидностью отсутствует возможность пройти ВКК учреждения здравоохранения, их индивидуальная программа реабилитации продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены периода действия военного положения, если раньше не будет проведен повторный осмотр и не получена соответствующая индивидуальная программа реабилитации", — пояснил юрист.

Таким образом, главное условие для автоматического продления срока действия инвалидности — это не военное положение, а невозможность провести обследование ребенка врачебно-консультативной комиссией.

Обследование ВКК невозможно провести, если:

ребенок вместе с матерью уехал за границу;

или если ребенок проживает в местах проведения боевых действий;

или если ребенок проживает на временно оккупированной территории.

Но если ребенок проживает в той части Украины, где работают врачи и функционируют ВКК, то ни о каком автоматическом продлении срока действия инвалидности речи не идет.

В таком случае ребенок должен пройти повторное обследование у ВКК до установленного срока. Затем с доказательствами проведения ВКК (печать о продлении государственной социальной помощи) отец должен пойти в свой ТЦК и СП и обновить свои личные данные.

Юрист подчеркнул, когда у ребенка истекает срок установления инвалидности, тогда у отца истекает срок отсрочки.

В таком случае его прямая обязанность — в течение семи дней явиться в ТЦК и сообщить об изменениях в учетных данных.

Ранее мы сообщали, могут ли призвать на военную службу мужчину, который ухаживает за сестрой с инвалидностью.

Напомним, мы писали, могут ли мобилизовать мужчину, который ухаживает за тещей с инвалидностью.

Также мы информировали, кто из военнообязанных может осуществлять сопровождение лиц с инвалидностью I, II, III группы за границу и какие для этого необходимы документы.