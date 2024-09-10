Отсрочка от мобилизации 2024 —сколько действует для украинских педагогов

Военнообязанный оформляет отсрочку от мобилизации. Фото: МОТЦК и СП/Facebook

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации определенные категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, это касается педагогов, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Для оформления освобождения от мобилизации они должны обратиться в ТЦК и СП.

Сколько будет действовать такая отсрочка и как часто ее необходимо обновлять, объясняем далее в материале.

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Так, следует отметить, что этот вопрос регулирует постановление Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 года № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

Педагог на паре в университете. Фото: google.com

Когда педагогам нужно продлевать отсрочку

Согласно вышеупомянутому документу, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленной Указом президента.

Следует отметить, что закон о введении действия военного положения и закон об общей мобилизации в Украине принимают каждые 90 дней. А это значит, что все военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны ее обновлять каждые три месяца.

Однако важный нюанс — отсчет 90 дней начинается не с даты, когда военнообязанный оформит отсрочку от мобилизации, а с даты принятия соответствующих законов. То есть отсрочка может действовать месяц-два, а после нее нужно будет снова продолжать.

В постановлении также говорится, что для продления срока отсрочки, нужно подать комиссии заявление в бумажной или электронной форме.

Добавим, последний раз парламент продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 9 ноября 2024 года. То есть ближе к этой дате военнообязанные должны повторно обратиться в ТЦК и СП.

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Напомним, мы сообщали, могут ли получить отсрочку аспиранты, обучающиеся в зарубежном вузе.

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