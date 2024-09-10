Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Сколько действует отсрочка для педагогов в Украине — сроки и правила arrow

Сколько действует отсрочка для педагогов в Украине — сроки и правила

10 сентября 2024 02:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации 2024 —сколько действует для украинских педагогов
Военнообязанный оформляет отсрочку от мобилизации. Фото: МОТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Даже во время военного положения и всеобщей мобилизации определенные категории военнообязанных мужчин имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. В частности, это касается педагогов, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки. Для оформления освобождения от мобилизации они должны обратиться в ТЦК и СП.

Сколько будет действовать такая отсрочка и как часто ее необходимо обновлять, объясняем далее в материале.

Читайте также:

Так, следует отметить, что этот вопрос регулирует постановление Кабинета министров Украины от 16 мая 2024 года № 560 "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

 

Когда педагогам нужно продлевать отсрочку
Педагог на паре в университете. Фото: google.com

Когда педагогам нужно продлевать отсрочку

Согласно вышеупомянутому документу, отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации предоставляется на срок действия соответствующих законных оснований, но не более чем на срок проведения мобилизации, установленной Указом президента.

Следует отметить, что закон о введении действия военного положения и закон об общей мобилизации в Украине принимают каждые 90 дней. А это значит, что все военнообязанные, имеющие право на отсрочку, должны ее обновлять каждые три месяца.

Однако важный нюанс — отсчет 90 дней начинается не с даты, когда военнообязанный оформит отсрочку от мобилизации, а с даты принятия соответствующих законов. То есть отсрочка может действовать месяц-два, а после нее нужно будет снова продолжать.

В постановлении также говорится, что для продления срока отсрочки, нужно подать комиссии заявление в бумажной или электронной форме.

Добавим, последний раз парламент продлил военное положение и всеобщую мобилизацию до 9 ноября 2024 года. То есть ближе к этой дате военнообязанные должны повторно обратиться в ТЦК и СП.

Ранее мы писали, могут ли студенты дистанционно оформить отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы сообщали, могут ли получить отсрочку аспиранты, обучающиеся в зарубежном вузе.

Также мы информировали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.

закон мобилизация отсрочка военнообязанные преподаватели

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

02:59 В Подмосковье прозвучали взрывы, мэр Москвы утверждает о сбитых дронах

02:30 Сколько действует отсрочка для педагогов в Украине — сроки и правила

02:00 Назван инициатор трансфера Герреро в Динамо — он же разочаровался в Супряге

01:41 Ребров ждет жесткой игры от сборной Чехии

01:38 В Киевской и других областях Украины объявлена тревога — в чем причина

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

01:32 Мужчина отказался от повестки и 2 года скрывался от мобилизации — как его наказал суд

01:30 Военный рассказал, в чем преимущество мобилизации осужденных

01:03 Поворознюк отступил с принципами и готов сохранить Ингулец в УПЛ

00:30 Обучение в 2024 году — должны ли абитуриенты сообщать о поступлении в ТЦК

00:12 Акции компании Apple упали — что повлияло на цену

02:59 В Подмосковье прозвучали взрывы, мэр Москвы утверждает о сбитых дронах

02:30 Сколько действует отсрочка для педагогов в Украине — сроки и правила

02:00 Назван инициатор трансфера Герреро в Динамо — он же разочаровался в Супряге

01:41 Ребров ждет жесткой игры от сборной Чехии

01:38 В Киевской и других областях Украины объявлена тревога — в чем причина

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

01:32 Мужчина отказался от повестки и 2 года скрывался от мобилизации — как его наказал суд

01:30 Военный рассказал, в чем преимущество мобилизации осужденных

01:03 Поворознюк отступил с принципами и готов сохранить Ингулец в УПЛ

00:30 Обучение в 2024 году — должны ли абитуриенты сообщать о поступлении в ТЦК

00:12 Акции компании Apple упали — что повлияло на цену

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

3 сентября 2024
Эксклюзив

19:27 Воюй или работай — кто может претендовать на экономическое бронирование

Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

Text

17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

Text

15:18 Закон о тотальном видеонаблюдении — военный юрист спрогнозировал последствия его принятия

Text

13:31 Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Text

13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит