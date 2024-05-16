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Сколько денег тратят на еду, форму и медицину для военных — ответ МОУ

16 мая 2024 03:03
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Сколько стоит содержание одного украинского военного в год
Украинские военные на построении. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Обеспечение одного украинского военнослужащего обходится государству более чем в миллион гривен в год. Расходы на оружие не входят в эту сумму.

Об этом в среду, 15 мая, в интервью "Телеграфу" рассказал замминистра обороны Дмитрий Клименков.

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На питание одного военного тратится около 100 грн в день

На вещевое обеспечение бойца (форма, средства индивидуальной защиты, моющие средства, постельное белье) из госбюджета уходит более 50 тысяч гривен в год. На питание — около 40 тысяч гривен в год.

"В 2024 году содержание одного военного обходится Украине ориентировочно в 1,2 млн грн в год. Это без затрат на оружие. Например, средняя цена питания одного военного в день составляет около 114 гривен (минимальная цена за комплект — где-то 104 гривны, а максимальная — 125 гривен). Расходы на военных зависят от рода войск, сезона и особенности эксплуатации снаряжения. Существуют позиции, которые выдают несколько раз в год, а есть комплекты, которые выдают раз в несколько лет. Также вещи могут быть индивидуальными и групповыми. Например, палатка", — сообщил заместитель министра.

Также в эту сумму заложены расходы на лекарства, медицинские материалы и все, что касается медицинской помощи военному.

Напомним, согласно новому закону о мобилизации мужчин с инвалидностью ждут жесткие проверки.

Ранее боец 3-й ОШБр с позывным AMON предположил, что на фронт могут мобилизовать 20-летних украинцев, поскольку у них нет детей и жен, а здоровье лучше, чем у мужчин постарше.

война
питание
ВСУ
мобилизация
Министерство обороны
фронт
расходы
обеспечение

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