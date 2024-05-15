Перевірки чоловіків з інвалідністю в Україні — МОЗ попередило, кому приготуватися

Чоловік проходить медогляд у лікаря. Фото: УНІАН

Вже за кілька днів в Україні набуде чинності закон про мобілізацію. Частина ухвалених змін стосуватиметься безпосередньо медичної системи: роботи ВЛК, проходження медичних оглядів. Крім цього, відбудуться перевірки рішень медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) щодо чоловіків, яким надали статус інвалідності 2-ї та 3-ї груп після початку повномасштабної війни.

Як перевірятимуть та до чого готуватися, пояснила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Читайте також:

Як зазначили у МОЗ, перевірятимуть не всі такі рішення медико-соціальних експертиз. Перевіркам не підлягатимуть чоловіки, які:

змінили групу інвалідності на 2-гу чи 3-тю;

отримали групу інвалідності внаслідок захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), отриманих під час захисту України;

втратили кінцівки, кисті, стопи, один із парних органів;

мають онкологічні хвороби;

мають інтелектуальні порушення чи психічні розлади;

церебральний параліч чи інші паралітичні синдроми через інвалідність з дитинства.

Перевірки рішень МСЕК будуть проводити щодо чоловіків віком від 25 до 50 років, яким надали статус інвалідності 2-ї та 3-ї груп після початку повномасштабної війни.

"Самостійно з'являтися для проходження повторного огляду всім людям, які мають встановлений статус після 24.02.2024, станом на зараз не треба", — наголосили в МОЗ.

Зазначимо, йдеться про новий закон 3633-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", який набуде чинності 18 травня 2024 року.

Раніше ми писали, чи мають чоловіки з інвалідністю проходити ВЛК.

Нагадаємо, ми повідомляли, у ТЦК пояснили, для чого вручають повістки чоловікам з інвалідністю.

Також ми розповідали, який документ необхідно мати, щоб не втратити відстрочку з догляду за батьками з інвалідністю.