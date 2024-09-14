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Сколько платят мобилизованным во время учебы — в ВСУ назвали сумму

14 сентября 2024 08:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — какие выплаты получают мобилизованные во время учебы
Выплаты мобилизованным в ряды ВСУ украинцам. Коллаж: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжают мобилизовать военнообязанных мужчин в ряды ВСУ для защиты страны от российских оккупантов. Каждый, кого призвали, должен пройти обучение, которое длится от 1 до 3 месяцев. В этот период гражданам также предусмотрены выплаты.

Сколько платят мобилизованным гражданам, рассказал начальник службы по связям с общественностью Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, пишет 24 канал.

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Так, он отметил, что, конечно, мобилизованные лица, только проходящие обучение, получают меньшие выплаты, чем военнослужащие, которые уже выполняют специальные боевые задания.

Так, законодательством предусмотрено, что во время обучения заработная плата для мужчин составляет 20 тысяч гривен.

 

Мобилизация в Украине 2024 — какие выплаты получают мобилизованные во время учебы
Выплаты мобилизованным в ряды ВСУ украинцам. Коллаж: Новини.LIVE

После того как мобилизованный завершает обучение и отправляется к месту выполнения заданий, зарплата может расти. Военные, выполняющие боевые задания, получают до 120 тысяч гривен ежемесячно. Точная сумма выплат зависит от места службы и объема работы.

При этом следует отметить, что с 2024 года появились ежемесячные дополнительные выплаты для военных, которые составляют 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен в зависимости от задач и условий службы.

Ранее мы сообщали, кто из мобилизованных украинцев может получить единовременную денежную помощь и на какую сумму можно рассчитывать.

Напомним, мы писали, какими правами обладают мобилизованные и чем обязано обеспечивать их государство.

Также мы информировали, что делать мобилизованным, если их права нарушили.

война выплаты ВСУ мобилизация зарплата

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