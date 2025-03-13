Мобилизация в Украине 2025 — сколько раз ТЦК может присылать повестки

Мужчина получил повестку от ТЦК. Фото: УНИАН

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В этот период военнообязанные мужчины получают повестки, по которым должны явиться в ТЦК и СП. Однако, бывают случаи, когда лицо не явилось по повестке без уважительной на то причины или сознательно проигнорировало документ.

Сколько повесток может получить такой гражданин и что его ждет, рассказал адвокат Дмитрий Кушнаренко в комментарии "РБК-Украина".

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Важно понимать, что надлежащим образом полученная повестка — это законный документ, который обязывает человека явиться в официальный орган в указанную дату и время. Игнорирование требования является нарушением законодательства, что влечет за собой штраф от 17 до 25,5 тыс. грн. Также такое лицо могут объявить в розыск.

Повестка в руках. Фото: УНИАН

Так, по словам правозащитника, до окончания действия первой врученной повестки у ТЦК и СП нет никакой необходимости отправлять еще.

То есть, если человек получил повестку, но не явился за ней в ТЦК, фактически проигнорировав требование и нарушив воинский учет, то такая повестка будет считаться действующей или до привлечения гражданина к административной ответственности или до момента его мобилизации.

В то же время если человек уже уплатил штраф (был привлечен к административной ответственности) за неявку по повестке это не означает, что больше повесток он не получит. То есть, даже после уплаты штрафа ТЦК не ограничены выдать или отправить новую повестку с таким же требованием.

Кроме того, в случае выявления работниками ТЦК изменения персональных данных военнообязанного, о которых он вовремя не сообщил, ему также может быть направлена/вручена повестка для уточнения военно-учетных данных.

Таким образом, ТЦК не ограничиваются количеством отправлений повесток в случае окончания действия предыдущих вызовов военнообязанных.

Ранее мы писали, могут ли мужчине вручить боевую повестку сразу после окончания отсрочки.

Напомним, мы сообщали, кто должен прибыть в ТЦК без повестки в марте 2025 года.

Также мы информировали, какие есть виды повесток в Украине в 2025 году.